Σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και στις ενεργειακές ροές προκαλεί το κλείσιμο των Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει ανακοινωθεί από χθες, με τις συνέπειες να γίνονται πλέον εμφανείς.

Η κυκλοφορία πλοίων έχει μειωθεί δραστικά, δεξαμενόπλοια κάνουν μεταβολή εν πλω και μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι αναστέλλουν τις διελεύσεις από το πιο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη.

Δεξαμενόπλοια σε αναμονή ή αναστροφή

Πλοία που κατευθύνονταν προς τα Στενά ανέφεραν ότι έλαβαν ραδιοφωνικές προειδοποιήσεις — οι οποίες αποδίδονται στο ιρανικό ναυτικό — περί απαγόρευσης διέλευσης. Παρότι δεν έχει εκδοθεί επίσημη διεθνής ναυτική ανακοίνωση για πλήρες κλείσιμο, αρκετά τάνκερς έκαναν μεταβολή, ενώ άλλα παρέμειναν ακινητοποιημένα κοντά στην είσοδο του περάσματος.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν συσσώρευση δεξαμενόπλοιων τόσο εντός του Περσικού Κόλπου όσο και έξω από αυτόν, στον Κόλπο του Ομάν. Ορισμένα πλοία διέκοψαν τη διέλευση στα μισά της διαδρομής, επιλέγοντας να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Αναστολές από ναυτιλιακούς κολοσσούς

Η γερμανική Hapag-Lloyd ανακοίνωσε αναστολή διελεύσεων μέσω Ορμούζ, επικαλούμενη την «επίσημη αναστολή» της ναυσιπλοΐας. Παρόμοιες οδηγίες φέρονται να έχουν δοθεί από ιαπωνικές εταιρείες, ενώ η Ελλάδα κάλεσε τον εμπορικό της στόλο να επανεξετάσει τη διέλευση, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν εμπορικά πλοία να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30 ναυτικών μιλίων από αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην περιοχή.

Παρά τη δραστική μείωση της κίνησης, ορισμένα πλοία εξακολουθούν να διασχίζουν το πέρασμα — σε αριθμούς όμως πολύ χαμηλότερους από τα συνήθη επίπεδα.

Ο κρίσιμος διάδρομος της παγκόσμιας ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο ενεργειακό chokepoint παγκοσμίως: περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται καθημερινά από εκεί.

Η διαταραχή δεν αφορά μόνο το αργό πετρέλαιο. Τουλάχιστον τρία πλοία LNG που συνδέονται με το Κατάρ — τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG στον κόσμο — ανέστειλαν τα ταξίδια τους για να αποφύγουν το πέρασμα. Επηρεάζονται επίσης containerships και εμπορικά φορτία.

Πιέσεις σε ναύλα και τιμές πετρελαίου

Πλοιοκτήτες εξετάζουν ενεργοποίηση ρητρών πολέμου για ακύρωση ήδη συμφωνημένων ναυλώσεων. Μια παρατεταμένη αναστολή θα μπορούσε να περιορίσει τη διαθεσιμότητα πλοίων στην περιοχή και να ενισχύσει περαιτέρω τα ναύλα, τα οποία ήδη κινούνται σε υψηλά ετών.

Αν και οι αγορές πετρελαίου παραμένουν κλειστές το Σαββατοκύριακο, ενδείξεις από προϊόντα λιανικής διαπραγμάτευσης δείχνουν άνοδο άνω του 8% για το αμερικανικό αργό, αντανακλώντας τον φόβο για παρατεταμένη διαταραχή των ροών.

Το μεγάλο ερώτημα: Πόσο θα κρατήσει;

Η είδηση του κλεισίματος είναι πλέον δεδομένη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι η διάρκειά του. Κάθε επιπλέον ημέρα περιορισμένης διέλευσης αυξάνει την πίεση στις ενεργειακές αγορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές καυσίμων διεθνώς.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της γεωπολιτικής καταιγίδας — και μαζί τους ολόκληρη η παγκόσμια αγορά ενέργειας.

naftemporiki.gr