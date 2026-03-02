Τραγική κατάληξη είχε η καταδίωξη συμμορίας διαρρηκτών σε προάστιο στα ανατολικά της Ρώμης, η οποία βάφτηκε στο αίμα. Μια τριμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της όταν το όχημά της συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο των κακοποιών, οι οποίοι προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις αστυνομικές αρχές.

Τα θύματα, ένας 74χρονος πατέρας, η 64χρονη σύζυγός του και ο 42χρονος γιος τους, επέστρεφαν στο σπίτι τους έχοντας προηγουμένως συναντήσει τον Πάπα Λέοντα κατά την περιοδεία του στις ενορίες ενόψει Πάσχα. Η μοίρα τους έφερε αντιμέτωπους με ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα νοτιοαμερικανικής καταγωγής, οι οποίοι αγνόησαν σήμα της αστυνομίας, ξεκινώντας μια καταδίωξη στους δρόμους της συνοικίας.

Η καταδίωξη κατέληξε σε λουτρό αίματος όταν το όχημα της συμμορίας πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πέφτοντας με σφοδρότητα πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ο θάνατος των γονέων ήταν ακαριαίος, ενώ ο γιος τους υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Δύο μέλη της συμμορίας τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Από τα έξι μέλη της σπείρας, τα τρία συνελήφθησαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατάφεραν να διαφύγουν στα χωράφια, εκμεταλλευόμενοι την πυκνή ομίχλη. Στο αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκαν σύνεργα διάρρηξης και ένας παρεμβολέας συχνοτήτων (jammer) για την εξουδετέρωση συναγερμών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των φυγάδων, που ενδέχεται να είναι τραυματισμένοι, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

