Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα καταβάλλει «έντονες» διπλωματικές προσπάθειες για να τερματίσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε από τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

«Οι επιθέσεις στο Ιράν και οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι (από το Ιράν) σε γειτονικές χώρες του Κόλπου έχουν τροφοδοτήσει την αστάθεια», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

«Μέσω της ειρηνικής διπλωματίας, καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για την επίλυση ζητημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Διπλωματικές συνομιλίες Φιντάν

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον απεσταλμένο της Ουάσιγκτον για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου.

Συνομίλησε επίσης με την Βρετανίδα ομόλογό του, Ιβέτ Κούπερ, για να συζητήσουν «το τρέχον περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή», αξιολογώντας «λεπτομερώς» τις «διπλωματικές προσπάθειες που θα μπορούσαν να αναληφθούν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εδραίωση της σταθερότητας».

Συζήτησε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θανί, με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, και τον Νετσιρβάν Μπαρζανί, πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν του Ιράκ.

Η Τουρκία είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ μαζί με τις ΗΠΑ. Οι σχέσεις της με το Ισραήλ κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

