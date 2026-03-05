Πιεστικές ερωτήσεις δέχθηκε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, από βουλευτές των Δημοκρατικών για τη φημολογούμενη ερωτική σχέση της με στενό της συνεργάτη.

Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η αποκαλούμενη από επικριτές της «Barbie του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας» και ο Κόρι Λεβαντόφσκι έχουν δεσμό, μολονότι και οι δύο είναι παντρεμένοι.

Kamlager-Dove: During you tenure at DHS, have you had sexual relations with Corey Lewandowski?



Noem: I am shocked we are peddling tabloid garbage. pic.twitter.com/aoyNEcSuMu March 4, 2026

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλευτής Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Νταβ ρώτησε ευθέως τη Νόεμ εάν είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον Λεβαντόφσκι κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργείο.

Η Νόεμ αρνήθηκε να απαντήσει ενόρκως στην ερώτηση, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σκουπίδια των ταμπλόιντ» και «προσβλητικές». «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ανοησίες» δήλωσε, προκαλώντας νέα ένταση στην αίθουσα.

«Θα έπρεπε να είστε σε θέση να απαντήσετε όταν κάποιος ρωτά αν εσείς ή οποιοσδήποτε ομοσπονδιακός αξιωματούχος πλαγιάζει με υφιστάμενό του» αντέτεινε η Δημοκρατική βουλευτής, με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας να επιμένει: «Πρόκειται για σκουπίδια»!

