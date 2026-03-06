Την σφοδρή ανταλλαγή πυρών που οδήγησε στην εξουδετέρωση του 53χρονου Ντιάγκα Ντιαγκνέ το βράδυ της Κυριακής αφού εκείνος άνοιξε πυρ έξω από μπαρ στο Όστιν του Τέξας των ΗΠΑ σκοτώνοντας 3 και τραυματίζοντας άλλους 16, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Στα βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών έχουν καταγραφεί οι στιγμές μέχρι να πέσει νεκρός ο 53χρονος μετανάστης από τη Σενεγάλη, ο οποίος φορούσε φούτερ με την επιγραφή «Property of Allah» (Ιδιοκτησία του Αλλάχ) και μπλουζάκι με την ιρανική σημαία.

Σε ένα από τα βίντεο αστυνομικός με το όπλο στο χέρι ακούγεται να φωνάζει «Πού είναι; Πού είναι;» καθώς πυροβολεί περίπου δώδεκα φορές προς τον Ντιαγκνέ, ο οποίος στεκόταν σε μια γωνία οπλισμένος με ένα τουφέκι.

🚨APD has released the bodycam footage from the Austin terrorist incident.



Officers moved in fast, confronted the suspect, and stopped the threat before it could get worse.



pic.twitter.com/hj8vnzpjWu — Bethany O'Leary 🇺🇸 🦅 (@BBMagaMom) March 6, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πλησίασε τον 53χρονο ο οποίος είχε πέσει στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μπαρ, φωνάζοντας «πυροβολισμοί! Πυροβολισμοί! Ο ύποπτος είναι νεκρός» πριν του φωνάξει «σταμάτα να κινείσαι».

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις, χαρακτήρισε το βίντεο «συγκλονιστικό» και είπε ότι οι συνάδελφοί της «έκλαιγαν» βλέποντάς το στο γραφείο τους.

Austin police release body-cam footage of officers engaging mass shooting suspect Ndiaga Diagne in downtown gunfight before neutralizing him. The footage shows the tactical response that ended the threat in the city's central district. pic.twitter.com/hj6K5LrNQa March 6, 2026

Ο Ντιαγκνέ σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα 16 – τα περισσότερα από αυτά έξω από το μπαρ, το οποίο διαθέτει μεγάλη βεράντα. Η Ντέιβις είπε ότι δύο θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο, με το ένα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νεκροί από τα πυρά του 53χρονου Σενεγαλέζου έπεσαν η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Τέξας, Σαβίθα Σαν, ο 19χρονος φοιτητής του Texas Tech, Ράιντερ Χάρινγκτον και ο 30χρονος αθλητής του ΜΜΑ, Χόρχε Πέντερσον, από τη Μινεσότα.

