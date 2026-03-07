Καθώς ένα δεξαμενόπλοιο κινείται αργά προς τα Στενά του Ορμούζ, το πλήρωμα γνωρίζει πως κάθε αποστολή μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Πύραυλοι, νάρκες και αεροπορικές επιθέσεις παραμονεύουν στη διαδρομή. Είναι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ο κόσμος παρακολουθεί μια ιδιότυπη σύγκρουση στη θάλασσα: τον πρώτο «πόλεμο των τάνκερ».

Όταν ο πόλεμος βγήκε στη θάλασσα

Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ιράκ ξεκινά το 1980 και σύντομα μετατρέπεται σε μία από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις του Ψυχρού Πολέμου.

Μετά από χρόνια μαχών χωρίς αποφασιστικό αποτέλεσμα, οι δύο πλευρές αναζητούν έναν τρόπο να πλήξουν τον αντίπαλο εκεί όπου πονά περισσότερο: στην οικονομία του.

Το πετρέλαιο είναι το κλειδί. Και ο Περσικός Κόλπος είναι η αρτηρία από την οποία περνά.

Από το 1984 και μετά, τα δύο κράτη αρχίζουν να χτυπούν δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από την περιοχή. Στόχος είναι να πληγούν οι εξαγωγές του αντιπάλου και να αυξηθεί το οικονομικό κόστος του πολέμου.

Έτσι γεννιέται αυτό που οι αναλυτές θα ονομάσουν αργότερα «πόλεμο των τάνκερ».

Πλοία στο στόχαστρο

Τα επόμενα χρόνια, ο Περσικός Κόλπος μετατρέπεται σε μια από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο.

Περισσότερα από 400 εμπορικά πλοία δέχονται επιθέσεις. Δεξαμενόπλοια πλήττονται από πυραύλους Exocet, από αεροπορικές επιδρομές ή από νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στα στενά περάσματα.

Κάποια τυλίγονται στις φλόγες. Άλλα βυθίζονται. Τα πληρώματα ζουν με τον φόβο ότι μια έκρηξη μπορεί να σημάνει το τέλος του ταξιδιού τους.

Παρά τον κίνδυνο, η ροή του πετρελαίου δεν μπορεί να σταματήσει. Τα τάνκερ συνεχίζουν να πλέουν, γιατί από αυτά εξαρτάται η ενεργειακή τροφοδοσία του πλανήτη.

Οι ναυτικές συνοδείες

Καθώς οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται, η διεθνής κοινότητα αρχίζει να ανησυχεί ότι η σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Το 1987 οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την Operation Earnest Will, μια μεγάλη επιχείρηση προστασίας των δεξαμενόπλοιων.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία αρχίζουν να συνοδεύουν τάνκερ που διασχίζουν τον Περσικό Κόλπο. Ορισμένα πλοία επανασημαίνονται με αμερικανική σημαία για να βρίσκονται υπό την προστασία του αμερικανικού ναυτικού.

Η παρουσία των πολεμικών πλοίων δεν εξαλείφει τον κίνδυνο. Νάρκες εξακολουθούν να απειλούν τη ναυσιπλοΐα και περιστατικά σύγκρουσης παραμένουν συχνά.

Ο Περσικός Κόλπος μοιάζει πλέον περισσότερο με εμπόλεμη ζώνη παρά με εμπορική θαλάσσια οδό.

Τα Στενό του Ορμούζ

Στο κέντρο αυτής της κρίσης βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, το στενό πέρασμα μεταξύ Ιράν και Ομάν από το οποίο περνά μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το σημείο αυτό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη. Κάθε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια οικονομία.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου των τάνκερ, ο φόβος είναι ότι το στενό μπορεί να κλείσει ή να γίνει τόσο επικίνδυνο ώστε τα πλοία να σταματήσουν να περνούν.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει ποτέ πλήρως. Παρά τις επιθέσεις, η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται – έστω και μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου.

Η σκιά πάνω από την αγορά πετρελαίου

Ο πόλεμος των τάνκερ δείχνει πόσο εύθραυστο είναι το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.

Όταν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας απειλείται, η αβεβαιότητα εξαπλώνεται γρήγορα στις αγορές πετρελαίου, στα ασφάλιστρα των πλοίων και στο κόστος μεταφοράς.

Η ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γεωπολιτικής έντασης. Τα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν το καύσιμο που κινεί την παγκόσμια οικονομία – και γι’ αυτό συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων.

Ένα παλιό σενάριο που επιστρέφει

Σήμερα, δεκαετίες μετά, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επαναφέρει μνήμες από εκείνη την περίοδο.

Η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι φόβοι για διαταραχή της ναυσιπλοΐας θυμίζουν στους αναλυτές το προηγούμενο της δεκαετίας του 1980.

Ο «πόλεμος των τάνκερ» παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς μια περιφερειακή σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε απειλή για την παγκόσμια οικονομία.

Και υπενθυμίζει ένα διαχρονικό μάθημα της ναυτιλίας: όταν το πετρέλαιο γίνεται στόχος πολέμου, οι θάλασσες παύουν να είναι απλώς εμπορικοί δρόμοι — και μετατρέπονται σε γραμμές μάχης.

naftemporiki.gr