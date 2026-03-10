Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, με βασικό θέμα την ένταση που προκλήθηκε έπειτα από την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας για το περιστατικό.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, «ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και εξουδετερώθηκαν στον τουρκικό εναέριο χώρο».

«Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος»

Κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε για τους ξένους πρέσβεις στην Τουρκίας, μεταξύ των οποίων κι ο Έλληνας πρέσσης, ο Ερντογάν επισήμανε την ανάγκη να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος πριν επεκταθεί περαιτέρω στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενος στην ένταση με το Ιράν, στις απώλειες αμάχων και στις απειλές κατά της περιφερειακής σταθερότητας.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η ‘Αγκυρα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, έχει μεταφέρει σαφείς προειδοποιήσεις στην ιρανική πλευρά και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου.

«Παράλληλα με τις επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, η ένταση κλιμακώθηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε σε επίπεδα που απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια δείπνου ιφτάρ που παρέθεσε σε ξένους πρέσβεις, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρέσβης στην ‘Αγκυρα, κ. Θεόδωρος Μπιζάκης.

«Με τα εκατέρωθεν αντίποινα, βλέπουμε ότι τόσο οι απώλειες ζωών όσο και η καταστροφή, αλλά και το οικονομικό κόστος της κρίσης αυξάνονται ασύμμετρα. Είναι γεγονός ότι όσο παρατείνεται ο πόλεμος, δυστυχώς η κατάσταση θα επιδεινώνεται. Ιδιαίτερα το κόστος της εμπλοκής σε νέες περιπέτειες δεν θα το πληρώσουν μόνο οι αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά ολόκληρη η περιοχή μας, ακόμη και ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ασίας», τόνισε.

