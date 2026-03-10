Επικαλούμενο πηγές στις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, το CBS μετέδωσε πως το Ιράν κάνει κινήσεις για την τοποθέτηση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ, απ’ όπου υπό κανονικές συνθήκες περνά το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να δοκιμάσει το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στις αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για γρήγορο τερματισμό του πολέμου, αλλά και τις επικοινωνίες που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό και τον Ιρανό ομόλογό του.

Στη σημερινή του επικοινωνία με τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για ταχεία αποκλιμάκωση της κρίσης κι ενώ είχε προηγηθεί η χθεσινή συνομιλία, διάρκειας μάλιστα μίας ώρας, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και εξέπεμψε διφορούμενα μηνύματα στις δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει το μήνυμα πως οι περισσότεροι στόχοι των ΗΠΑ από τον πόλεμο έχουν επιτευχθεί κι άρα ο τερματισμός του είναι κοντά.

Το μήνυμα φαίνεται πως έχουν λάβει οι αγορές, με την τιμή του αργού πετρελαίου – που χθες Δευτέρα άγγιξε τα 120 δολάρια το βαρέλι – να κινείται πλέον περί τα 80 δολάρια, ανακουφίζοντας όσους φοβήθηκαν μια έκρηξη των τιμών.

Τραμπ: Αν οι Ιρανοί έβαλαν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, να τις αφαιρέσουν αμέσως

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει μεταξύ άλλων ότι «εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ -δεν έχουμε καμία αναφορά ότι το έχει κάνει- θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως».



Απειλεί δε ότι «εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν αφαιρεθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί».



Σε περίπτωση όμως που έχουν αφαιρεθούν οι νάρκες που τυχόν έχουν τοποθετηθεί, «αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

