Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Ντίλινγκ, στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν του νότιου Σουδάν, μεταξύ των θυμάτων και τρία παιδιά, σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Άλλοι δεκατρείς άνθρωποι διακομίστηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Ντίλινγκ, ανέφερε πηγή στην ιατρική δομή αυτή, αφού πολλά drones έπληξαν την πόλη, όπως δήλωσε κάτοικος στο AFP.

Ο τακτικός στρατός ανέκτησε τον έλεγχο της κατάστασης στην πόλη τον Ιανουάριο, βάζοντας τέλος στην μακρά πολιορκία της Ντίλινγκ από τους αντιπάλους του τα σχεδόν τρία χρόνια πολέμου, τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Η Ντίλινγκ είχε ανακαταληφθεί από τον στρατό

Το σουδανικό υπουργείο Εξωτερικών, που πρόσκειται στον στρατό, καταδίκασε χθες τις «συστηματικές επιθέσεις εναντίον κατοικιών πολιτών και ζωτικών υποδομών» των ΔΤΥ στη Ντίλινγκ, στην Ελ Ομπάιντ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν, και στην Κόστι, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου.

Αφού κυρίευσαν την Ελ Φάσερ, το τελευταίο οχυρό του στρατού στο αχανές Νταρφούρ (δυτικά), οι παραστρατιωτικοί επικεντρώνουν τις επιχειρήσεις τους στην γειτονική περιοχή Κορντοφάν.

Η περιοχή αυτή –με υπέδαφος πλούσιο σε πετρέλαιο και ορυκτά και ιδιαίτερα εύφορη– βρίσκεται ανάμεσα στα εδάφη που ελέγχει ο στρατός, στο βόρειο, στο ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας από τη μια, και το Νταρφούρ από την άλλη.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε την 15η Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, προκαλώντας αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Και οι δυο πλευρές κατηγορούνται για αναρίθμητες φρικαλεότητες από τη διεθνή κοινότητα, που κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου — συστηματική στοχοποίηση αμάχων, βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών αδιακρίτως, χρήση της σεξουαλικής βίας και της πείνας ως όπλων…

