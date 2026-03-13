Περισσότερα από 350 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 15 ανώτερων διοικητών της Χεζμπολάχ, έχουν εξουδετερωθεί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), από την έναρξη της επιχείρησης του «Βρυχηθμού του Λιονταρίου».

Οι εξουδετερωθέντες διοικητές ανήκαν σε διάφορα τμήματα των ιρανικών οργανώσεων και ήταν πρόσφατα ενεργοί στην προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι IDF πραγματοποίησαν σειρά στοχευμένων επιθέσεων από αέρα, θάλασσα και ξηρά, κατά τις οποίες εξουδετερώθηκαν πολλοί τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων βασικών διοικητών από διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις που δρουν από τον Λίβανο.

Μεταξύ των βασικών διοικητών που εξουδετερώθηκαν:

Ζάιντ Άλι Τζαμάα: Διοικητής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πυρός της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ

Άλι Ρεζά Μπέι-Αζάρ: Διοικητής του Κλάδου Πληροφοριών της Λιβανικής Δύναμης στη μονάδα Quds Force

Αχμάντ Ρασούλι: Επικεφαλής Πληροφοριών στο Σώμα Παλαιστίνης της μονάδας Quds Force

Άλι Μαγχαμ Ταμπάτζα: Διοικητής της Διεύθυνσης «Ιμάμ Χοσεΐν»

Επιπλέον, εξουδετερώθηκαν:

Επτά εξέχοντες διοικητές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ

Πέντε διοικητές από το Σώμα Παλαιστίνης και το Σώμα Λιβάνου της μονάδας Quds Force

Τρεις διοικητές της Διεύθυνσης «Ιμάμ Χοσεΐν», συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της διεύθυνσης

Ένας διοικητής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ Παλαιστίνης

Παράλληλα, οι IDF έπληξαν την ανώτερη στρατιωτική διοίκηση εκπροσώπων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στον Λίβανο, αποδυναμώνοντας έτσι τον έλεγχο και την επιρροή του καθεστώτος στον Λίβανο και σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι επιτυχίες των Iσραηλινών στον Λίβανο επηρεάζουν σημαντικά τις δυνατότητες διοίκησης, ελέγχου και πυροβολικού των τρομοκρατικών οργανώσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι IDF στην επίσημη σελίδα τους στο X.

