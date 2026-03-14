Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν έχει ηττηθεί, εκλιπαρεί για συμφωνία αλλά εγώ δεν τη θέλω

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Κύπρου, ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και ότι ζητεί επειγόντως να επιτευχθεί «συμφωνία», προσθέτοντας όμως πως ο ίδιος δεν τη θέλει, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου που κλιμάκωσε δραματικά την ένταση στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύντομα η συνοδεία τάνκερ μέσω του Στενού του Ορμούζ

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε επίσης ότι, αν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος προσπαθήσει να εμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσει αυτήν την απόφαση.