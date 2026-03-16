Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε και κατέστρεψε το αεροσκάφος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον στρατό.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε χρησιμοποιηθεί από τον Χαμενεΐ και άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού».
Ο στρατός προσθέτει ότι η καταστροφή αυτού του «στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου» αποτελεί πλήγμα για τις «ικανότητες συντονισμού» του Ιράν με τις ομάδες που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του, την «οικοδόμηση της στρατιωτικής του δύναμης και τις ικανότητες αποκατάστασης του καθεστώτος»
