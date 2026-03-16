Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε και κατέστρεψε το αεροσκάφος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε χρησιμοποιηθεί από τον Χαμενεΐ και άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού».

חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן – המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.



March 16, 2026

Ο στρατός προσθέτει ότι η καταστροφή αυτού του «στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου» αποτελεί πλήγμα για τις «ικανότητες συντονισμού» του Ιράν με τις ομάδες που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του, την «οικοδόμηση της στρατιωτικής του δύναμης και τις ικανότητες αποκατάστασης του καθεστώτος»

