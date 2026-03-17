Στη σύλληψη τουλάχιστον τριών αλλοδαπών προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι, καθώς φέρονται να έστειλαν φωτογραφίες από τις εκρήξεις σε συγγενείς και φίλους τους, προκειμένου να δείξουν ότι επέζησαν.

Οι συλληφθέντες βρίσκονταν μέσα στα διαμερίσματά τους στο Creek Harbour όταν ένα drone χτύπησε το κτίριο το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας μια μεγάλη έκρηξη.

Συνελήφθησαν μετά τις φωτό από το χτύπημα

Οι τρεις συνελήφθησαν χθες, μετά το χτύπημα με ιρανικό drone σε δεξαμενή καυσίμων κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά.

Dubai 'arrests foreign survivors of Iranian drone strike after they sent images of explosion aftermath to loved ones to prove they were safe' March 16, 2026

Ερωτήματα και απορίες με τη στάση του Ντουμπάι

Σχολιάζοντας τη σύλληψη των τριών αλλοδαπών, ο επικεφαλής της Detained in Dubai έγραψε στο X: «Τρεις τραυματισμένοι επιζώντες μιας επίθεσης με drone συνελήφθησαν αφού κοινοποίησαν ιδιωτικά μια φωτογραφία στα αγαπημένα τους πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ζωντανοί μετά από έκρηξη στο πάτωμα του διαμερίσματός τους. Αντί να λάβουν υποστήριξη, τα θύματα φυλακίστηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της οργάνωσης, Rada Stirling, δήλωσε ότι οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια «συμπονετική προσέγγιση» απέναντι στους ανθρώπους που «αντέδρασαν ενστικτωδώς» σε μία τρομακτική στιγμή και προειδοποίησε ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο τιμωρίας των θυμάτων και όχι εκείνων που ενεργούν κακόβουλα.

iefimerida.gr