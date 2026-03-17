Ένοχη για τη δολοφονία του συζύγου της κρίθηκε η 35χρονη Κούρι Ρίτσινς, για υπόθεση που εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2022 και είχε προκαλέσει σοκ και έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ. Η υπόθεση ξεχώρισε λόγω της αντίφασης ανάμεσα στο ειδεχθές έγκλημα και τη δημόσια εικόνα της κατηγορουμένης, η οποία παρουσιαζόταν ως μητέρα τριών παιδιών και συγγραφέας παιδικού βιβλίου για τη διαχείριση της θλίψης μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Η Ρίτσινς κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του συζύγου της, Έρικ Ρίτσινς, τον οποίο δηλητηρίασε με φαιντανύλη, σε μια υπόθεση που οι εισαγγελικές αρχές χαρακτήρισαν προσχεδιασμένη και με ξεκάθαρο οικονομικό κίνητρο. Σύμφωνα με την ετυμηγορία, τον δηλητηρίασε προσθέτοντας φαιντανύλη σε ποτό που του έδωσε, οδηγώντας τον σε θάνατο από υπερβολική δόση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκαν στοιχεία ότι η κατηγορούμενη αντιμετώπιζε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων, είχε συνάψει ασφαλιστήρια ζωής για τον σύζυγό της, ενώ διατηρούσε και εξωσυζυγική σχέση. Οι εισαγγελείς κάλεσαν περισσότερους από 40 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και την γυναίκα που φέρεται προμήθευσε την Κούρι Ρίτσινς με τα ναρκωτικά, με τα οποία δολοφόνησε τον άνδρα της. Οι εισαγγελείς ανέφεραν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι η ίδια πίστευε λανθασμένα ότι θα κληρονομούσε την περιουσία του, αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά τον θάνατό του.

Για πάνω από ένα χρόνο, η Ρίτσινς υποδυόταν τη θλιμμένη χήρα, γράφοντας μάλιστα ένα βιβλίο με τίτλο «Είσαι μαζί μου;» το οποίο είχε γράψει για να βοηθήσει τα παιδιά -συμπεριλαμβανομένων των τριών δικών της- να διαχειριστούν την απώλεια, με το βιβλίο να είναι αφιερωμένο στον σύζυγό της, τον οποίο περιέγραφε ως «καταπληκτικό σύζυγο και υπέροχο πατέρα» κατά τις εμφανίσεις της στην τοπική τηλεόραση, για να το προωθήσει.

Σύμφωνα με την κατάθεση του σερίφη, η Ρίτσινς πλήρωσε μια εταιρεία συγγραφής βιβλίων για να γράψει το βιβλίο για εκείνη. Πρόσθεσε ότι λίγο μετά τη σύλληψη της Ρίτσινς, η μητέρα της έστειλε το βιβλίο στο γραφείο του σερίφη σε ένα ανώνυμο πακέτο με ένα σημείωμα που έλεγε ότι αποτελούσε παράδειγμα της «αληθινής Κούρι, μιας αφοσιωμένης συζύγου και μιας λατρευτικής μητέρας».

Οι εισαγγελείς έδειξαν επίσης στους ενόρκους αποσπάσματα μιας επιστολής που βρέθηκε στο κελί της Ρίτσινς, η οποία, όπως είπαν, φαινόταν να σκιαγραφεί την κατάθεση της μητέρας και του αδελφού της. Στην εξασέλιδη επιστολή, η Ρίτσινς έδωσε εντολή στον αδελφό της να πει στον πρώην δικηγόρο της ότι ο Έρικ Ρίτσινς του εμπιστεύτηκε ότι προμηθεύτηκε φαιντανύλη από το Μεξικό και ήταν «φτιαγμένος κάθε βράδυ».

Το παιδικό βιβλίο έγινε «εργαλείο» για τους εισαγγελείς

Τον Μάιο του 2023 όμως τα πάντα κατέρρευσαν, όταν η Ρίτσινς συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του συζύγου της. Τη στιγμή του θανάτου του, τα οικονομικά της Ρίτσινς «κατέρρεαν», ακολουθώντας την πορεία της επιχείρησης ακινήτων της, και χρωστούσε πάνω από 7,5 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερους από 20 δανειστές της.

Η δολοφόνος διατηρούσε, επίσης, παράνομο δεσμό με έναν τεχνίτη, βετεράνο του στρατού, ονόματι Ρόμπερτ Τζος Γκρόσμαν. Οι εισαγγελείς έδειξαν στους ενόρκους γραπτά μηνύματα μεταξύ της Ρίτσινς και του Ρόμπερτ Τζος Γκρόσμαν, του άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση, στα οποία φαντασιωνόταν να αφήσει τον σύζυγό της, να κερδίσει εκατομμύρια από ένα διαζύγιο και να τον παντρευτεί.

Το ιστορικό αναζήτησης στο Διαδίκτυο από το τηλέφωνό της περιελάμβανε ερωτήσεις όπως «τι είναι μια θανατηφόρα δόση φαιντανύλης», «πολυτελείς φυλακές για την πλούσια Αμερική» και «αν κάποιος δηλητηριαστεί, πώς αναγράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου», κατέθεσε ένας αναλυτής ψηφιακής εγκληματολογίας.

Στο δικαστήριο ακούστηκε κι ένα απόσπασμα από την κλήση της κατηγορουμένης στο 911 από τη νύχτα του θανάτου του συζύγου της. Αυτό «δεν είναι ο ήχος μιας συζύγου που γίνεται χήρα», είπε ο εισαγγελέας, παραθέτοντας την εναρκτήρια δήλωση της υπεράσπισης: «Είναι ο ήχος μιας συζύγου που γίνεται μαύρη χήρα».

Η συνήγορος υπεράσπισης Γουέντι Λιούις απάντησε ότι η Εισαγγελία «εξετάζει τα γεγονότα με έναν τρόπο και βλέπει μια μάγισσα, αλλά αν δεις αυτά τα γεγονότα με άλλο τρόπο, βλέπεις μια χήρα».

Η Ρίτσινς κρίθηκε επίσης ένοχη και για απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε επιχειρήσει αρχικά να τον δηλητηριάσει με ένα σάντουιτς, αλλά δεν τα κατάφερε. Καταδικάστηκε επίσης και για ασφαλιστική απάτη, αφού διεκδίκησε αποζημιώσεις μετά τον θάνατό του άνδρα της.

Η ίδια είχε δηλώσει αθώα για όλες τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπισή της δεν κάλεσε μάρτυρες, αλλά ούτε και την ίδια να καταθέσει. Η βαρύτερη κατηγορία, της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, επισύρει ποινή από 25 έτη έως ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Ρίτσινς είχε αναζητήσει αρχικά ισχυρά παυσίπονα τους μήνες πριν τον θάνατο του συζύγου της, ζητώντας τελικά φαιντανύλη. Σε προηγούμενο περιστατικό, ο ίδιος είχε εκφράσει υποψίες ότι η σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει.

Τη νύχτα της 4ης Μαρτίου 2022, η κατηγορούμενη κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας ότι βρήκε τον σύζυγό της αναίσθητο στο σπίτι τους κοντά στο Παρκ Σίτι. Είχε πει στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι είχε σερβίρει στον σύζυγό της ένα κοκτέιλ με βότκα στο κρεβάτι και στη συνέχεια πήγε να κοιμηθεί με ένα από τα μικρά της παιδιά, που είχε εφιάλτες. Όταν αργότερα επέστρεψε στον σύζυγό της στην κρεβατοκάμαρα τους, είπε ότι τον βρήκε «κρύο».

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο οργανισμός του Έρικ Ρίτσινς περιείχε πενταπλή, θανατηφόρα δόση φαιντανύλης.

