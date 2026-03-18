Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ιράν χτύπησε στο Τελ Αβίβ με βόμβες διασποράς, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom του Ισραήλ αναφέρει ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα πέθαναν μετά από σοβαρά τραύματα από θραύσματα σε επίθεση στην περιοχή Ράματ Γκαν του Τελ Αβίβ.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια.

MDA Spokesperson: Following the recent missile fire toward Israel:



MDA teams are searching a number of sites, at least 2 patients found in serious condition.

Updates to follow pic.twitter.com/NHLqqEaSnO March 17, 2026

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει ότι βομβάρδισε πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν «με επιτυχία» εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στο στενό του Ορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες, με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πριν από μερικές ώρες, οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών (σ.σ. 2,3 τόνων) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις ήγειραν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο στενό», πρόσθεσε η CENTCOM.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

