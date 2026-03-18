Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για τις αντιδράσεις, ιδίως από ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους, εναντίον της ένοπλης σύρραξης.

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους, ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας χθες βράδυ μέσω X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αντίγραφο της επιστολής παραίτησης Αμερικανού αξιωματούχου αρμόδιου για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.

«Ολοένα περισσότερες φωνές, συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων, λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος. Περισσότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί.

