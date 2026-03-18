Η υπηρεσία πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αντέδρασε στη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από το Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι ο πόλεμος κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ θα συνεχιστεί.

«Το πεπρωμένο έχει αποφασίσει ότι το αγνό αίμα αυτού του σεβαστού μάρτυρα και όλων των αγαπημένων μαρτύρων αυτής της τελικής μάχης θα χυθεί πάνω στους κακούς Σιωνιστές και τους επιθετικούς Αμερικανούς», ανέφερε η οργάνωση σε δήλωση που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ιράν θα συνεχίσει τον «αγώνα πληροφοριών και ασφάλειας» του με τους «σιωνιστές-αμερικανούς ηγέτες της τρομοκρατίας και τους οπαδούς τους έως ότου χυθεί το αγνό αίμα των μαρτύρων μας», πρόσθεσε η ομάδα.

