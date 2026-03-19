Τρομερές διαστάσεις λαμβάνει η ενεργειακή κρίση που εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Μετά από τα χτυπήματα του Ισραήλ στο «South Pars», το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του κόσμου στο Ιράν, η Τεχεράνη χτύπησε στο Κατάρ τη μεγαλύτερη μονάδα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως εάν το Ιράν συνεχίσει, τότε τα αντίποινα θα είναι πολύ σκληρά καθώς θα καταστρέψουν το «South Pars».

Χτύπημα με drone δέχθηκε και διυλιστήριο του Κουβέιτ. Η εταιρεία Κuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι μία από τις λειτουργικές μονάδες στο διυλιστήριο Mina Al-Ahmadi έγινε στόχος επίθεσης με drone με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά

Νωρίτερα, η QatarEnergy επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε από πύραυλο εγκατάσταση υγροποίησης φυσικού αερίου που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές.

«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.

«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.

An Iranian missile attack caused damage at Qatar's main gas facility on its north coast, the defence ministry said on Thursday.



The "State of Qatar was attacked (by) ballistic missiles, from Iran, which targeted Ras Laffan Industrial City and caused damages", the Qatari defence… pic.twitter.com/7vvyWxu9DR — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) March 19, 2026

Η προειδοποίηση Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν ολοκληρωτικά το πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς (South Pars Gas Field) του Ιράν εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις στο Κατάρ ή κλιμακώσει την κατάσταση στην περιοχή.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε την ισραηλινή επίθεση στο στρατηγικής σημασίας πεδίο φυσικού αερίου του Ιράν, τονίζοντας ότι αυτή στάλθηκε ως «μήνυμα» προς το Ιράν για τις ενέργειές του στο Στενό του Ορμούζ.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Το Ισραήλ, από οργή για όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε με βία σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως το πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ένα σχετικά μικρό τμήμα του πεδίου χτυπήθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για αυτήν την επίθεση και το Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί. Δυστυχώς, το Ιράν δεν γνώριζε αυτό ή οποιαδήποτε από τα σχετικά γεγονότα που αφορούσαν την επίθεση στο South Pars και άδικα και αβάσιμα επιτέθηκε σε μια μέρος της εγκατάστασης LNG του Κατάρ. Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο πεδίο south pars, εκτός αν το Ιράν, αφελώς, αποφασίσει να επιτεθεί στο πολύ αθώο Κατάρ – σε αυτήν την περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει. Δεν θέλω να επιτρέψω αυτήν την καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει για το μέλλον του Ιράν, ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ LNG ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ δεχθεί ξανά επίθεση, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η τιμή του Μπρεντ αυξάνεται κι άλλο (+5%) μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 5% στις συναλλαγές στην Ασία πριν από λίγη ώρα, μετά τις ειδήσεις για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και στο Κατάρ, που εντείνουν την ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς με πετρέλαιο και αέριο.

Περί τις 04:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού Μπρεντ σημείωνε αλματώδη άνοδο 5,02%, στα 112,77 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από την 9η Μαρτίου. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν παράλληλα κατά 2,67%, στα 98,89 δολάρια.