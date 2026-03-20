Σε ένα τραγικό περιστατικό στην Ουμρανιγιέ της Κωνσταντινούπολης, ο ποδοσφαιριστής της Καρς Σπορ, Κουμπιλάι Καάν Κουντακτσί σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση ενώ προσπαθούσε να μεσολαβήσει για τη συμφιλίωση μεταξύ ράπερ, γνωστού στην Τουρκία, και της πρώην κοπέλας του, που είναι τραγουδίστρια. Ο ράπερ έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ ο ένας ύποπτος για την επίθεση έχει διαφύγει κι αναζητείται.

Όπως αναφέρει το haberler.com, το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη τη νύχτα της 19ης Μαρτίου, όταν ο 21χρονος περίμενε μαζί με μερικά ακόμα άτομα σε ένα όχημα έξω από ένα στούντιο όπου βρισκόταν ο ράπερ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής κι η παρέα του έπεσαν σε ενέδρα ατόμων που έφτασαν μέσα σε πολυτελή αυτοκίνητα, παίζοντας αρχικά τα φώτα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας νεαρός άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος όπου βρισκόταν ο Κουντακτσί, τραυματίζοντάς τον στο στήθος. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία εξαπέλυσε γρήγορα ανθρωποκυνηγητό για τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος διέφυγε από το σημείο. Το περιστατικό έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εμπλοκή της τραγουδίστριας, καθώς σε πλάνα από την επίθεση ακούγεται η φωνή της στο βάθος.

Türkiye bu sabah İstanbul Ümraniye’de rapçi Vahap Canbay’ın da bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıya uyanırken, araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.📍📍



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής ήθελε να συμφιλιώσει τον ράπερ με την τραγουδίστρια που ήταν ζευγάρι, αλλά είχαν χωρίσει καθώς φέρεται να ήταν καλός φίλος και των δύο. Μετά τους πυροβολισμούς, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζώη, καθώς υπέκψυψε στα τραύματά του.

🔴 Genç Futbolcuya Kurşun: Arabuluculuk Yaparken Öldürüldü.



Ümraniye’de, rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak için gittiği iddia edilen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21), silahlı saldırıda hayatını kaybetti.



Τραγική φιγούρα, η μητέρα του 21χρονου Κουντακτσί: «Ο γιος μου προσπάθησε να κάνει μια καλή πράξη και τον σκότωσαν» δήλωσε συντετριμμένη, ενώ επισήμανε ότι ο γιος της είχε έρθει για ολιγοήμερες διακοπές στην Κωνσταντινούπολη όπου συνέβη το κακό. Μάλιστα, έκανε λόγο για αδελφικές σχέσεις μεταξύ του 21χρονου και του ράπερ, που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Περιγράφοντας το περιστατικό, η μητέρα του αδικοχαμένου αθλητή είπε:

«Ενώ περίμεναν στο αυτοκίνητο, ένα άτομο του οποίου το όνομα έμαθα ότι είναι γιος ενός επιχειρηματία από το Ντιγιαρμπακίρ, έρχεται, χτυπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου και ανοίγει την πόρτα. Ο Vahap Canbay βγαίνει έξω. Δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ τους, αλλά αυτό το άτομο ανοίγει πυρ. Όταν πυροβολεί, η σφαίρα χτυπά τον γιο μου. Μπαίνει από τη μία πλευρά του σώματός του και βγαίνει από την άλλη πλευρά, και ο γιος μου πέθανε στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, και πέθανε. Ο γιος μου πέθανε προσπαθώντας να κάνει μια καλή πράξη μεταξύ δύο ανθρώπων».

