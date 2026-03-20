Να σταματήσει να μοιράζεται πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών με το Ιράν, όπως τις ακριβείς συντεταγμένες των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, φέρεται να πρότεινε η Μόσχα στις ΗΠΑ, εφόσον όμως, η Ουάσιγκτον σταματήσει να παρέχει στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Politico, δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας δήλωσαν ότι η πρόταση υποβλήθηκε από τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ στους απεσταλμένους της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση, ανέφεραν οι πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω του ευαίσθητου ζητήματος.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει το δημοσίευμα, η ίδια η ύπαρξη μιας τέτοιας πρότασης έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι οποίοι φοβούνται ότι η Μόσχα προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διατλαντικές σχέσεις λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μόλις σήμερα, εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του για την άρνηση των συμμάχων να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Είπε ότι είναι «δειλοί» και ότι οι ΗΠΑ «θα θυμούνται» τη στάση τους.

Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο δεν σχολίασαν το δημοσίευμα.

Πάντως, Ευρωπαίος διπλωμάτης χαρακτήρισε τη ρωσική πρόταση «εξωφρενική». Η προτεινόμενη συμφωνία είναι πιθανό να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες υποψίες στην Ευρώπη ότι οι συναντήσεις Γουίτκοφ και Ντιμίτριεφ δεν οδηγούν προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά αντίθετα θεωρούνται από τη Μόσχα ως μια ευκαιρία να παρασύρουν την Ουάσιγκτον σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ που θα αφήνει την Ευρώπη στο περιθώριο.

cnn.gr