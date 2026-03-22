Στη μακρά λίστα όσων καταδικάζουν την απειλή του Τραμπ να στοχεύσει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού του Ιράν, προστέθηκε άλλος ένας Ιρανός αξιωματούχος, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.



Σε σχόλια που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Γκαριμπαμπαντί δήλωσε ότι οι απειλές κατά των «σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού και των ζωτικών υποδομών» του Ιράν ισοδυναμούν με απειλές κατά πολιτικών στόχων που δεν πρέπει να αποτελούν στόχο κατά τη διάρκεια ενός πολέμου.



«Με δεδομένη την αποτυχίας του Συμβουλίου Ασφαλείας [του ΟΗΕ] να εκπληρώσει το καθήκον του να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα και να τερματίσει τις παραβιάσεις, και λαμβάνοντας υπόψη το εγγενές δικαίωμα του Ιράν στην αυτοάμυνα, οποιαδήποτε επίθεση κατά των ζωτικών υποδομών του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με αναλογική αντίδραση», δήλωσε ο Γκαριμπαμπαντί.



Πρόσθεσε ότι «η πλήρης νομική ευθύνη και όλες οι συνέπειες οποιασδήποτε περαιτέρω κλιμάκωσης θα βαρύνουν όσους την προκάλεσαν».