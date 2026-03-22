Απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε η Τεχεράνη, δια του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

«Εάν οι υποδομές καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι ενεργειακές υποδομές, τα συστήματα πληροφορικής και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το καθεστώς (Ισραήλ) στην περιοχή θα γίνουν στόχος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Η αναφορά σε μονάδες αφαλάτωσης κρίνεται ως έμμεσος εκβιασμός προς τις αραβικές χώρες του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ).



Η δήλωση αυτή είναι η απάντηση του Ιράν στο τελεσίγραφο 48 ωρών που έδωσε ο Τραμπ το Σάββατο, απειλώντας να «ισοπεδώσει» τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς του Ιράν αν δεν ανοίξουν αμέσως το Στενό του Ορμούζ.



Οι χώρες του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ) εξαρτώνται σχεδόν 100% από την αφαλάτωση για το πόσιμο νερό τους. Μια επίθεση εκεί θα σήμαινε ανθρωπιστική καταστροφή.

Το Ιράν απειλεί επίσης με μαζικές κυβερνοεπιθέσεις (cyber warfare) που θα μπορούσαν να παραλύσουν τις τράπεζες και τα δίκτυα ενέργειας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης στη Μεσόγειο, αλλά για τις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, η αφαλάτωση είναι ζήτημα επιβίωσης. Χωρίς αυτές, οι πόλεις τους (Ντουμπάι, Ριάντ, Ντόχα) ξεμένουν από νερό σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Ιρανός αξιωματούχος: «Οι επιτιθέμενοι να σταματήσουν τις επιθέσεις για να δείξει αυτοσυγκράτηση η Τεχεράνη»

Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπακάι δήλωσε στο Sky News ότι είναι μάταιο να περιμένουμε αυτοσυγκράτηση από το Ιράν, ενώ η χώρα βομβαρδίζεται συνεχώς από αεροπορικές επιδρομές.

Ο Μπακάι είπε ότι οι «επιτιθέμενοι» που ξεκίνησαν την επίθεση πρέπει πρώτα να σταματήσουν πριν λάβουν οποιαδήποτε απάντηση από την Τεχεράνη.

Το Ιράν ανταπέδωσε στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις χτυπώντας στο νότιο Ισραήλ τις πόλεις Ντιμόνα (όπου βρίσκεται το κέντρο πυρηνικών ερευνών του Ισραήλ) και Αράντ, τραυματίζοντας 100 ανθρώπους, 11 σοβαρά, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει λόγο για «δύσκολη βραδιά μάχης στον αγώνα για το μέλλον μας» και να τονίζει ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα «αυξηθούν σημαντικά» αυτή την εβδομάδα.

