Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του νησιού Χαργκ του Ιράν, προκειμένου να ασκήσει πίεση στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

«Θέλει τα Ορμούζ ανοιχτά. Αν πρέπει να καταλάβει το νησί Χαργκ για να το πετύχει, αυτό θα συμβεί. Αν αποφασίσει να πραγματοποιήσει παράκτια εισβολή, αυτό θα συμβεί. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν έχει ληφθεί ακόμα», δήλωσε στο Axios ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Λευκός Οίκος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα, ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «καταλάβουν» το νησί Χαργκ του Ιράν όποτε το επιθυμούν.

Ερωτηθείσα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να καταλάβει το νησί Χαργκ ανά πάσα στιγμή, εφόσον ο Πρόεδρος δώσει την εντολή».

Το νησί Χαργκ, που βρίσκεται 30 χλμ. (12 μίλια) μακριά από το ηπειρωτικό Ιράν, αποτελεί κόμβο για περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Το νησί δέχτηκε αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, αλλά Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά και δεν υπήρξαν θύματα.

Ο Τραμπ απείλησε να στοχεύσει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού εάν το Ιράν συνεχίσει να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ, μία στρατηγική θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διέρχεται το 20% της παγκόσμιας ενέργειας.

Τι θα απαιτούσε μία τέτοια επιχείρηση

Μία επιχείρηση κατάληψης του νησιού Χαργκ θα μπορούσε να θέσει τις αμερικανικές δυνάμεις πιο άμεσα στη γραμμή πυρός, επομένως, μια τέτοια επιχείρηση θα ξεκινούσε μόνο αφού ο αμερικανικός στρατός αποδυνάμωνε περαιτέρω τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. «Χρειαζόμαστε περίπου ένα μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με επιθέσεις, να καταλάβουμε το νησί και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε για διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Axios, μία πηγή με γνώση των συζητήσεων που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

Μία τέτοια επιχείρηση, εάν εγκριθεί, θα απαιτούσε επίσης περισσότερα στρατεύματα. Τρεις διαφορετικές μονάδες πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν ακόμη περισσότερα στρατεύματα σύντομα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Πάντα είχαμε στρατεύματα στο έδαφος σε συγκρούσεις υπό κάθε πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης και καταλαβαίνω την πολιτική πλευρά, αλλά ο πρόεδρος θα κάνει αυτό που είναι σωστό», δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Ο γερουσιαστής Άρκανσο με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, Τομ Κότον, ο οποίος προεδρεύει την Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «συνετός» που δεν απέκλεισε μια χερσαία εισβολή, αν και δεν είπε αν την υποστηρίζει. Υποστήριξε ακόμα ότι το κλείσιμο των Στενών ήταν μια πράξη απελπισίας εκ μέρους του Ιράν, αλλά είπε ότι ο Τραμπ είχε «αμέτρητα σχέδια» γι’ αυτήν την περίπτωση.

Αν και το νησί Χαργκ είναι ζωτικής σημασίας για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα έπειθε την Τεχεράνη να συνάψει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ.

«Mία τέτοια αποστολή θα μπορούσε να εκθέσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε περιττό κίνδυνο»

Ο υποναύαρχος (ε.α.) Μαρκ Μοντγκόμερι δήλωσε στο Axios ότι μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να εκθέσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε περιττό κίνδυνο, δεδομένου του αβέβαιου οφέλους.

«Αν καταλάβουμε το νησί Χαργκ, θα κλείσουν την κάνουλα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι ότι ελέγχουμε την παραγωγή πετρελαίου τους», είπε. Ο Μοντγκόμερι δήλωσε ότι είναι πιο πιθανό, μετά από περίπου δύο ακόμη εβδομάδες επιθέσεων για την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων του Ιράν, οι ΗΠΑ να στείλουν αντιτορπιλικά και αεροσκάφη στα Στενά του Ορμούζ για να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια, εξαλείφοντας την ανάγκη για εισβολή.

Μια άλλη επιλογή που εξετάζεται είναι η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και η παρεμπόδιση της πρόσβασης των δεξαμενόπλοιων στο νησί. Μια πηγή ανέφερε στο Axios ότι ζητήθηκε ακόμη και η γνώμη των νομικών του Πενταγώνου σχετικά με τη νομιμότητα των πιθανών ενεργειών.

Μια πηγή προειδοποίησε ότι υπάρχουν πολλές πιθανές επιχειρήσεις για τους πεζοναύτες πέρα από το νησί Χαργκ, όπως η εκκένωση προσωπικού από πρεσβείες στην περιοχή, εάν χρειαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν σήμερα Παρασκευή (20/03) στο Reuters τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η ανάπτυξη του USS Boxer, στο οποίο επιβαίνει η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU), και του πολεμικού πλοίου που το συνοδεύει έρχεται καθώς το Reuters μετέδωσε πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρησή της στη Μέση Ανατολή.

Οι πηγές, που μιλούσαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν είπαν ποιος θα είναι ο ρόλος των επιπρόσθετων στρατευμάτων.

