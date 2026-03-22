Θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει τεθεί για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι «πολύ καλό».

Ο ίδιος, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 13, ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε «πλήρη καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει θετική κατάληξη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ντροπή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν ήταν πολύ κακό για 47 χρόνια και υποστήριξε ότι πλέον δέχεται την τιμωρία που του αναλογεί.