Ο ισραηλινός στρατός (IDF) γνωστοποίησε ότι έχει καταστρέψει ή θέσει εκτός λειτουργίας περίπου 330 από τους 470 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που διαθέτει το Ιράν.



Περισσότεροι από τους μισούς εκτοξευτές καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται εκτός λειτουργίας, αφού η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) χτύπησε τις εισόδους των υπόγειων εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονται.



Ο στρατός ανέφερε ακόμα ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να αναζητά τους υπόλοιπους περίπου 150 εκτοξευτές, προκειμένου να μειώσει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες έχουν μειωθεί σε περίπου 10 πυραύλους την ημέρα τις τελευταίες ημέρες, από περίπου 90 την πρώτη ημέρα του πολέμου.