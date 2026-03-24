Η Τουρκία δεν πρόκειται να πέσει σε παγίδες ούτε να εμπλακεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα, συνδέοντας την κλιμάκωση με την πολιτική επιβίωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στις περιφερειακές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και αξιολογεί τις συνέπειες της σύγκρουσης τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στην αποφυγή εμπλοκής στη σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι «σε καμία περίοδο της ιστορίας μας δεν πέσαμε σε παγίδες και δεν πρόκειται να το κάνουμε ούτε σήμερα». Όπως σημείωσε, η Άγκυρα διαχειρίζεται την κρίση «με ψυχραιμία, προσοχή και σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα είναι αποφασισμένη «να μείνει εκτός αυτού του κύκλου φωτιάς».

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αν και πρόκειται για πόλεμο του Ισραήλ, το κόστος επιβαρύνει ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγκρουση έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας έχει ενισχύσει τις πιέσεις στις αγορές.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 40% από τις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένες χώρες στη λήψη περιοριστικών μέτρων, όπως η μείωση κατανάλωσης καυσίμων και η εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων. Προειδοποίησε επίσης ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας. «Ο πόλεμος αυτός πρέπει να τελειώσει χωρίς άλλη καταστροφή και αιματοχυσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η υπονόμευση των προσπαθειών για πολιτική λύση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση συνδέεται με πολιτικές επιδιώξεις. Όπως δήλωσε, «πρόκειται για πόλεμο πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου, αλλά τις συνέπειες τις υφίσταται ολόκληρος ο κόσμος». Πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να επιδείξει αποφασιστικότητα για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

