Ένα έγγραφο που δείχνει οδηγίες από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον ισραηλινό στρατό και την αστυνομία να πατάξουν τη βία των εποίκων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Euronews.

Οι οδηγίες, που μοιράζονται σε ένα μη δημόσιο έγγραφο με τίτλο “Οδηγία του πρωθυπουργού για την καταπολέμηση των εθνικιστικών εγκλημάτων στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια”, είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση για την κυβέρνηση Νετανιάχου. Ιουδαία και Σαμάρεια είναι τα βιβλικά ονόματα της περιοχής που σήμερα είναι γνωστή ως Δυτική Όχθη.

Ο στρατός είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αποσπά στρατεύματα από τη συνεχιζόμενη επίθεσή του στο Λίβανο στη Δυτική Όχθη, προκειμένου να περιορίσει τη βία των εβραίων εποίκων. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ αποσύρει δυνάμεις από ένα ενεργό πολεμικό μέτωπο για να τις στείλει σε μια περιοχή που θεωρείται πολύ λιγότερο επικίνδυνη ή κρίσιμη.

Η είδηση έρχεται επίσης εν μέσω προειδοποιήσεων του αρχηγού του επιτελείου των IDF αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ ότι ο στρατός βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση λόγω σοβαρών ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς είναι εκτεταμένος σε πολλά μέτωπα στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία και τη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη στρατευμάτων.

Περίπου 700.000 έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και 3,8 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι που ελπίζουν να δημιουργήσουν εκεί ένα μελλοντικό κράτος. Και τα δύο εδάφη είναι παράνομα κατεχόμενα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αν και το Ισραήλ το αμφισβητεί.

Η εποικιστική δραστηριότητα αυξάνεται σταθερά υπό τον Νετανιάχου και ιδιαίτερα μετά την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σταθερός υποστηρικτής του Ισραήλ, ο Τραμπ, σε αντίθεση με τους προκατόχους του, απέφυγε να καταδικάσει την επέκταση των οικισμών, αν και αντιτάχθηκε στα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

Τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, το Ισραήλ ενέκρινε περισσότερες οικιστικές κατοικίες από ό,τι σε ολόκληρο το 2024, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης Peace Now.

Τα ριζοσπαστικά εβραϊκά στοιχεία των εποίκων έχουν ενθαρρυνθεί από την παρουσία σκληροπυρηνικών πολιτικών στην ισραηλινή κυβέρνηση, όπως ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ. Το 2023, ο Σμότριχ ίδρυσε ένα νέο κυβερνητικό όργανο που ονομάζεται “Διοίκηση Εποικισμών”, το οποίο εποπτεύει προσωπικά και το οποίο επιτρέπει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων για την επέκταση των οικισμών.

Μια ασυνήθιστη κίνηση για την κυβέρνηση Νετανιάχου

Η οδηγία του πρωθυπουργού, όπως είδε το Euronews, εκδόθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στις 25 Μαρτίου. Αναφέρει ότι τα στρατεύματα των IDF στη Δυτική Όχθη θα “ενισχυθούν για να ενισχυθεί η καταπολέμηση των εθνικιστικών εγκλημάτων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρουσία των δυνάμεων σε περιοχές τριβής”. Κανένα νέο φυλάκιο εποικισμού δεν θα επιτραπεί στην Περιοχή Β, ένα τμήμα της Δυτικής Όχθης που βρίσκεται υπό κοινό παλαιστινιακό και ισραηλινό έλεγχο.

Ο Νετανιάχου έχει καταδικάσει στο παρελθόν τη βία των εποίκων, αν και συνήθως την περιγράφει ως έργο λίγων εξτρεμιστών και όχι ως εκτεταμένο φαινόμενο, γεγονός που καθιστά αυτή την αλλαγή πολιτικής και την ανάκληση των στρατευμάτων ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Η οδηγία περιγράφει επίσης οικονομικές κυρώσεις κατά των εποίκων που θα εγκαθιστούσαν παράνομα νέα φυλάκια, λόγω του κόστους που συνεπάγεται για τις IDF η διάλυσή τους. Καλεί τους υπουργούς της κυβέρνησης να στηρίξουν “τον αγώνα κατά των εθνικιστικών εγκλημάτων στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια”, σε κάτι που φαίνεται να είναι μια συγκεκαλυμμένη προειδοποίηση προς τον Σμότριχ και τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ένα άλλο σκληροπυρηνικό μέλος του υπουργικού συμβουλίου που προωθεί την επέκταση των οικισμών. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιβάλει κυρώσεις και στους δύο υπουργούς, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ταξιδιών.

Το φαινόμενο της «Νεολαίας του Χίλτοπ»

Το έγγραφο αναφέρει επίσης τη δημιουργία ειδικής διοίκησης στο Υπουργείο Άμυνας για την αντιμετώπιση του φαινομένου “Νεολαία της κορυφής του λόφου”, αναφερόμενο σε εξτρεμιστές θρησκευτικούς-εθνικιστές εβραίους νέους που ζουν στη Δυτική Όχθη και οι οποίοι υποστηρίζουν την εκδίωξη όλων των Παλαιστινίων και την ίδρυση θρησκευτικού κράτους.

Έχουν κριθεί υπεύθυνοι για τη δημιουργία φυλακίων σε ιδιωτική παλαιστινιακή γη και για επιθέσεις σε Παλαιστίνιους, καθώς και για βανδαλισμούς και λεηλασίες των περιουσιών τους. Έχουν επίσης έρθει βίαια αντιμέτωποι με Ισραηλινούς στρατιώτες και αστυνομικούς κατά τη διάρκεια εκκενώσεων φυλακίων. Τόσο ο Σμότριχ όσο και ο Μπεν-Γκβιρ τους έχουν επαινέσει ως “πρωτοπόρους”. Η νέα ειδική διοίκηση λέει ότι “θα κατευθύνει τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο μακριά από τη βίαιη δραστηριότητα μέσω εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων”.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) έχει σημειώσει αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης με περισσότερες από 1.800 επιθέσεις και τον εκτοπισμό περίπου 1.600 Παλαιστινίων το 2025. Συνολικά 240 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν είτε από εποίκους είτε από τον στρατό το 2025. 17 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από Παλαιστίνιους κατά την ίδια περίοδο.

