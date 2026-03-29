Το Ισραήλ σχεδιάζει να καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεταφέρουν ορισμένες στρατιωτικές βάσεις από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής στο ισραηλινό έδαφος και να δημιουργήσουν νέες εγκαταστάσεις, μετά το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Channel 12.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Ισραήλ πιστεύει ότι υπάρχει ευκαιρία για «αναδιαμόρφωση του χάρτη» της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Αποδείξαμε την αξία μας ως σύμμαχος των ΗΠΑ»

«Έχουμε αποδείξει πρόσφατα την αξία μας ως σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών — ένας σύμμαχος που προσφέρει όχι μόνο σταθερότητα, αλλά και σημαντικές επιχειρησιακές και πληροφοριακές δυνατότητες», φέρεται να δήλωσε ισραηλινή πηγή, σύμφωνα με το Channel 12.

Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι η δημιουργία αμερικανικών βάσεων στο Ισραήλ θα μπορούσε να προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα και για τις δύο πλευρές, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή.

cnn.gr