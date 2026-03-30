Δυνάμεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται Ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο εντός του τουρκικού εναέριου χώρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

«Βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από τα στοιχεία αεράμυνας του ΝΑΤΟ που είναι βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λαμβάνονται με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό τα απαραίτητα μέτρα έναντι κάθε είδους απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται προσεκτικά, με προτεραιότητα την εθνική μας ασφάλεια».

Πρόκειται για τον τέταρτο βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίζεται πάνω από την Τουρκία από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν πριν από ένα μήνα. Επισήμως η κυβέρνηση της Τεχεράνης αρνείται ότι ιρανικοί πύραυλοι στοχεύουν την Τουρκία, θέση που επισήμανε και σε επικοινωνία που είχε, μετά τις προηγούμενες αναχαιτίσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργτσί, μετά τον ομόλογό του της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

ertnews.gr