Δικαστήριο της Ρώμης έκρινε παράνομες τις αυξήσεις στις συνδρομές της Netflix στην Ιταλία για την περίοδο 2017–2024, έπειτα από προσφυγή της Movimento Consumatori, που δραστηριοποιείται στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Σύμφωνα με το Reuters, οι όροι που επέτρεπαν στη Netflix να προχωρά σε μονομερείς αυξήσεις κρίθηκαν άδικοι και, κατά συνέπεια, άκυροι.

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να ζητήσουν μείωση της τρέχουσας τιμής, επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αδικαιολόγητα, αλλά και αποζημίωση όπου αυτό προβλέπεται.

Όπως δήλωσαν οι δικηγόροι Πάολο Φιόριο και Ρικάρντο Πίνα, που εκπροσώπησαν τους καταναλωτές, για τη συνδρομή Premium οι παράνομες αυξήσεις των ετών 2017, 2019, 2021 και 2024 φτάνουν συνολικά τα 8 ευρώ τον μήνα, ενώ για τη Standard τα 4 ευρώ μηνιαίως. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνδρομητής Premium που πλήρωνε αδιάλειπτα από το 2017 μέχρι σήμερα μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή περίπου 500 ευρώ, ενώ για τη Standard το ποσό ανέρχεται περίπου στα 250 ευρώ.

Από την πλευρά της, η Netflix ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας πως οι όροι χρήσης της συμμορφώνονται πλήρως με την ιταλική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι στην Ιταλία η πλατφόρμα ξεπερνούσε τα 5,4 εκατομμύρια συνδρομητές το 2025, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming, με περισσότερους από 325 εκατομμύρια χρήστες και αποτίμηση που αγγίζει τα 420 δισεκατομμύρια δολάρια.

