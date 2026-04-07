Δεκάδες λεπτομερείς φωτογραφικές καταγραφές στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων τοποθεσιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει ρωσικοί δορυφόροι, με σκοπό να βοηθήσουν το Ιράν να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις και σε άλλους στόχους στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με εκτίμηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Τα συμπεράσματα, τα οποία εξέτασε το Reuters, έδειξαν επίσης ότι Ρώσοι και Ιρανοί χάκερ συνεργάζονταν στον κυβερνοχώρο, στην πιο λεπτομερή μέχρι στιγμής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Ρωσία παρέχει μυστική υποστήριξη στο Ιράν από την ημέρα που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επίθεσή τους, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ρωσικοί δορυφόροι, σύμφωνα με την αχρονολόγητη εκτίμηση, πραγματοποίησαν τουλάχιστον 24 αποτυπώσεις περιοχών σε 11 χώρες της Μέσης Ανατολής από τις 21 έως τις 31 Μαρτίου, καλύπτοντας 46 «αντικείμενα», μεταξύ των οποίων αμερικανικές και άλλες στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων και πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την αποτύπωση, οι στρατιωτικές βάσεις και τα αρχηγεία αποτέλεσαν στόχο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αναφέρει η εκτίμηση, σε κάτι που περιγράφεται ως σαφές μοτίβο.

Μια δυτική στρατιωτική πηγή και μια ξεχωριστή πηγή για την περιφερειακή ασφάλεια δήλωσαν στο Reuters ότι οι πληροφορίες τους έδειχναν επίσης έντονη δραστηριότητα ρωσικών δορυφόρων στην περιοχή και ανέφεραν ότι οι εικόνες είχαν κοινοποιηθεί στο Ιράν.

Παρακολουθήσεις σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ιορδανία, Κουβέιτ και ΗΑΕ

Εννέα παρατηρήσεις κάλυψαν τμήματα της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων πέντε πάνω από τη Στρατιωτική Πόλη του Βασιλιά Χαλίντ κοντά στο Χαφάρ Αλ-Μπατίν, σε μια προσπάθεια, όπως φαίνεται, να εντοπιστούν στοιχεία του αμερικανικού συστήματος αεροπορικής άμυνας THAAD, σύμφωνα με την ουκρανική εκτίμηση.

Περιοχές της Τουρκίας, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τέθηκαν επίσης υπό δορυφορική παρακολούθηση δύο φορές, ενώ περιοχές στο Ισραήλ, το Κατάρ, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και η Ναυτική Βάση Υποστήριξης Ντιέγκο Γκαρσία μία φορά, αναφέρει η έκθεση.

Σε μια αναδυόμενη τάση, προσθέτει η έκθεση, ρωσικοί δορυφόροι παρακολουθούν ενεργά τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπου το Ιράν έχει επιβάλει de facto αποκλεισμό σε όλα τα πλοία εκτός από τα «μη εχθρικά».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το περιεχόμενο της ουκρανικής αξιολόγησης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι καμία εξωτερική υποστήριξη προς το Ιράν από οποιαδήποτε χώρα δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών.

