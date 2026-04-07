Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε την Τρίτη (7/4) ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «εργαλεία στη φαρέτρα τους που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν» κατά του Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταστήσουν περιττή την ενεργοποίησή τους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουγγαρία, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει έντονη διαπραγμάτευση από τώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των ΗΠΑ, τα μεσάνυχτα (0000 GMT) της Τετάρτης».

«Το Ιράν πρέπει να γνωρίζει ότι διαθέτουμε εργαλεία που μέχρι τώρα δεν έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα το κάνει, αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν πορεία», υπογράμμισε.

