Νέα στοιχεία για την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη έδωσαν Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιβεβαιώνοντας ότι οι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.

Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις των δραστών, ένας εκ των οποίων έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν, διερευνώντας πλήρως το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση.

Istanbul attack update:



– Target: Reportedly Israeli Consulate

– Three gunmen attacked the police station outside the building

– Gunmen neutralised, two of them dead, one heavily wounded

– Two police officers wounded

– ISIS style, trained attackerspic.twitter.com/PrrvSXA8Ui April 7, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες μέσω της πλατφόρμας Χ για την ταυτότητα και το παρελθόν των δραστών, καθώς και για τις συνθήκες της συμπλοκής.

«Στην Κωνσταντινούπολη, εξουδετερώθηκαν τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που εκτελούσαν καθήκοντα μπροστά από την Yapı Kredi Plaza. Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ήρωες αστυνομικοί μας. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Διαπιστώθηκε ότι οι δράστες ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ [Νικομήδεια] με ενοικιαζόμενο όχημα, ότι ένας εξ αυτών είχε διασυνδέσεις με θρησκευτική οργάνωση, ενώ ένας από τους δύο τρομοκράτες που είναι αδέλφια είχε και ποινικό μητρώο για ναρκωτικά».

Δικαστική έρευνα – Παρέμβαση εισαγγελικών αρχών

Η δικαιοσύνη κινητοποιήθηκε άμεσα, με την έναρξη επίσημης έρευνας για το περιστατικό και την αποστολή εισαγγελικών λειτουργών στο σημείο.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal πως «η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε άμεσα έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας, ορίστηκαν ένας αντεισαγγελέας και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι μετέβησαν άμεσα στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνες. Με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε όλες τις διαστάσεις της, οι εργασίες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η έρευνα διεξάγεται ενδελεχώς και πολυδιάστατα».

«Δεν κάμπτεται η αποφασιστικότητά μας»

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η επίθεση δεν θα επηρεάσει τη στρατηγική της κατά της τρομοκρατίας και στέλνει μήνυμα συνέχισης των επιχειρήσεων.

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Ντουράν δήλωσε αντίστοιχα πως «αυτή η ύπουλη επίθεση δεν θα αποδυναμώσει ποτέ την πίστη και την αποφασιστικότητά μας για έναν κόσμο χωρίς τρομοκρατία και για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

«Το κράτος μας θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα και επιμονή τον αγώνα του απέναντι σε κάθε είδους απειλή και προβοκάτσια», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (07/04) στην Κωνσταντινούπολη μετά από πυροβολισμούς κοντά στο ισραηλινό προξενείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη, ενώ πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έσπευσαν στην περιοχή.

«Δεν θα μας εκφοβίσει η τρομοκρατία» δηλώνει το Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν θα εκφοβιστεί από την «τρομοκρατία», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών μετά τους πυροβολισμούς έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

«Καταδικάζουμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη… Η τρομοκρατία δεν θα μας εκφοβίσει», τόνισε το ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο X, ευχαριστώντας τις τουρκικές αρχές για «την ταχεία αντίδρασή τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters