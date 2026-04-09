Οργή έχουν προκαλέσει στο Μεξικό οι ποινές που επιβλήθηκαν σε μια 15χρονη και μια 13χρονη για τη δολοφονία της 15χρονης Λέιλα Μπεσέρα την οποία αφού παρέσυραν σε παγίδα, την έπνιξαν με ένα σκοινί καταγράφοντας τις αποτρόπαιες πράξεις τους σε βίντεο.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μεξικό, κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ερωτική αντιζηλία των δύο δραστών. Μετά το έγκλημα οι δύο ανήλικες έριξαν ασβέστη στη σορό της 15χρονης και την έθαψαν για να κρύψουν τα ίχνη τους.

Πριν από λίγες ημέρες δικαστής επέβαλε ποινή δύο ετών και δέκα μηνών φυλάκισης στην 15χρονη και έντεκα μήνες επιτήρησης στη 13χρονη καθώς και πρόστιμο 5.657 πέσος (2.800 ευρώ) ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Έγραψαν σε βίντεο τη δολοφονία

Το έγκλημα σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025. Τότε οι δύο ανήλικες δολοφόνοι παρέσυραν την ανυποψίαστη Λέιλα σε μια αποθήκη λέγοντας της ότι της έχουν μια έκπληξη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψαν, έβαλαν την 15χρονη να κάτσει σε μια καρέκλα, της έδεσαν τα μάτια και στη συνέχεια της πέρασαν ένα σκοινί στον λαιμό και την έπνιξαν ενώ αυτή γελούσε και ρωτούσε ποιον θα συναντούσε.

15-year-old Leyla was lured by her two friends (13 & 15) in Sonoyta, Sonora, Mexico under the pretext of a "surprise". They tied her to a chair, blindfolded her, strangled her with a rope while recording… pic.twitter.com/fiDeHkID6n — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) April 8, 2026

Μια ημέρα μετά το έγκλημα η οικογένεια της Λέιλα άρχισε να την ψάχνει και έναν μήνα αργότερα κυκλοφόρησε στα social media το βίντεο με τη στιγμή της δολοφονίας της.

Όταν βρέθηκε η σορός της 15χρονης, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ως αιτία θανάτου την μηχανική ασφυξία.

Σύμφωνα με τη μητέρα της η Λέιλα είχε πέσει θύμα bullying για το χρώμα του δέρματός της ενώ ημέρες πριν τη δολοφονία της είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες για να την ειρωνευτούν.

Τι λέει η εισαγγελία για τις ποινές

Η εισαγγελία της πόλης Σονόρα που ανέλαβε την υπόθεση εξήγησε ότι οι ποινές που ανακοινώθηκαν ήταν εντός των ορίων του ποινικού κώδικα για εγκλήματα που διαπράττονται από ανήλικους. Σύμφωνα με όσα είπαν, όσοι ανήλικοι διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα μπορεί να τιμωρηθούν με έως πέντε χρόνια φυλακή.

Ωστόσο οι εξηγήσεις αυτές δεν ικανοποίησαν την οικογένεια της Λέιλα με τη μητέρα της να δηλώνει «πού είναι η δικαιοσύνη για την κόρη μου;» και να προαναγγέλλει κατάθεση έφεσης για να επιβληθεί η μέγιστη ποινή στις δύο ανήλικες δολοφόνους.

protothema.gr