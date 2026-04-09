Τη Γροιλανδία επαναφέρει στο προσκήνιο ο Ντόναλντ Τραμπ την ίδια στιγμή που ασκεί δριμεία κριτική στο ΝΑΤΟ, για την απροθυμία του να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν στο πλευρό των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά τη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, o Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση των συμμάχων και φάνηκε να αναβιώνει τις απειλές του για τη Γροιλανδία χαρακτηρίζοντας το νησί της Αρκτικής «μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου»

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν, και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το Μεγάλο, κακοδιοίκητο, κομμάτι πάγου!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η νέα αυτή παρέμβαση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και οι διπλωματικές του συνέπειες δοκιμάζουν τη συνοχή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Εκεχειρία με το Ιράν και αυξανόμενη δυσαρέσκεια

Η δήλωση του Τραμπ ακολούθησε την ανακοίνωση μιας εύθραυστης εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων μετά από περισσότερο από έναν μήνα συγκρούσεων με το Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος έχει επανειλημμένα επικρίνει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για τη μη συμμετοχή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Απειλεί ο Τραμπ: «Αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία, θα αρχίσει το πιστολίδι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κρίση «τεστ» για τη Συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, επανέφερε την απειλή αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, εντείνοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον της συνεργασίας.

Ρήγματα στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης έχουν επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Πέρα από τις απειλές για επιβολή δασμών, η Ουάσιγκτον έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κίνησης προκειμένου να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε εκ νέου πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ «θέλουν τη Γροιλανδία», υπονοώντας ότι η άρνηση της Δανίας να συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό οδήγησε σε περαιτέρω ψύχρανση των σχέσεων.

Την ίδια στιγμή, αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να στηρίξουν την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, είτε απαγορεύοντας τη χρήση του εναέριου χώρου τους από αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, είτε αποφεύγοντας να συνεισφέρουν στρατιωτικά μέσα.

Παρέμβαση Ρούτε και έντονη διπλωματική κινητικότητα

Η ένταση καταγράφηκε και στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο του Τραμπ με τον Ρούτε με τον τελευταίο να αναγνωρίζει δημοσίως μετά το τετ-α-τετ την απογοήτευση του Αμερικανού προέδρου, σημειώνοντας ότι «μπορεί να κατανοήσει την οπτική του».

iefimerida.gr