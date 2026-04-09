Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα Μάρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία δεν ανταποκρίθηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη χρειάστηκαν και δεν θα το κάνει στο μέλλον, όπως τόνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά», έγραψε πριν από λίγο σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακώς διοικούμενο κομμάτι πάγου», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε στο CNN ότι είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή» συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους της Ουάσινγκτον, ωστόσο έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ αρνήθηκε να απαντήσει εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα αποχωρήσει από τη Συμμαχία.

Σχέδιο αναδιάταξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, εξετάζεται σχέδιο που προβλέπει τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ που θεωρούνται λιγότερο υποστηρικτικές στον πόλεμο με το Ιράν προς κράτη που θεωρούνται πιο συνεργάσιμα με την αμερικανική στρατηγική.

Η πρόταση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αποτελεί μία από τις επιλογές που συζητούνται στον Λευκό Οίκο, υπογραμμίζοντας το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και ευρωπαϊκών συμμάχων μετά την απόφαση για έναρξη πολέμου με το Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 84.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, με τις βάσεις να αποτελούν κομβικό σημείο για τις παγκόσμιες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον, αλλά και σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριότητας για τις χώρες που τις φιλοξενούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που δημοσιεύει η Wall Street Journal, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος αμερικανικής στρατιωτικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, με την Ισπανία και τη Γερμανία να αναφέρονται μεταξύ των πιθανών επιλογών.

Αντίθετα, χώρες που θεωρούνται πιο υποστηρικτικές της αμερικανικής πολιτικής, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα, ενδέχεται να ενισχυθούν με επιπλέον στρατιωτική παρουσία. Οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν υψηλά ποσοστά αμυντικών δαπανών και συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που δήλωσαν έτοιμες να στηρίξουν διεθνή αποστολή για την επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ.

Η πιθανή μεταφορά στρατευμάτων πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση με τη Μόσχα.

Εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρωπαίων συμμάχων

Η κρίση γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά διπλωματικών εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και ευρωπαϊκών χωρών.

Στο παρελθόν, η Ουάσινγκτον είχε προκαλέσει αντιδράσεις λόγω εμπορικών δασμών προς την Ευρώπη, αλλά και λόγω της προσέγγισης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο των προσπαθειών για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Παράλληλα, είχε δημιουργηθεί διπλωματική ένταση με τη Δανία εξαιτίας της πρότασης του Αμερικανού προέδρου για προσάρτηση της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή του δανικού βασιλείου.

Κατά την πρώτη του θητεία το 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την αποχώρηση περίπου 12.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, απόφαση που ανετράπη το 2021 από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

