Νομοσχέδιο που εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει στην απόκτηση της Γροιλανδία και στη μετατροπή της σε 51η Πολιτεία των ΗΠΑ κατέθεσε τη Δευτέρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ράντι Φάιν από τη Φλόριντα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κυριαρχία των ΗΠΑ θα ωφελήσει τους κατοίκους της Γροιλανδίας, δεδομένης και της «αδυναμίας της Δανίας να προστατεύσει το νησί».

Το νομοσχέδιο Greenland Annexation and Statehood Act, υποστηρίζει ο ίδιος, «εστιάζει στην εξασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική και στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών που προέρχονται από την Κίνα και τη Ρωσία».

Θεωρεί πως η Γροιλανδία «δεν είναι ένα μακρινό προκεχωρημένο φυλάκιο που μπορούμε να αγνοήσουμε, αλλά ένα ζωτικό περιουσιακό στοιχείο εθνικής ασφάλειας».

Προσθέτει ότι «όποιος ελέγχει τη Γροιλανδία ελέγχει τις βασικές ναυτιλιακές οδούς της Αρκτικής και την αρχιτεκτονική ασφάλειας που προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει αυτό το μέλλον στα χέρια καθεστώτων που περιφρονούν τις αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας».

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν καταστήσει σαφές ότι η Αρκτική αναδύεται ραγδαία ως ένα σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού παγκόσμιας ισχύος. Οι εχθροί μας βρίσκονται επί του παρόντος σε δύσκολη θέση, καθώς μόλις εξουδετερώσαμε έναν από τους κορυφαίους συμμάχους τους, τον Νικολάς Μαδούρο, στη Βενεζουέλα.

Η Κίνα και η Ρωσία συνεχίζουν να επεκτείνουν επιθετικά την παρουσία τους στην περιοχή, ενώ τα χρόνια της αδύναμης πολιτικής του Τζο Μπάιντεν επέτρεψαν την υποβάθμιση της στρατηγικής θέσης της Αμερικής. Η αποκατάσταση της αμερικανικής ισχύος απαιτεί αποφασιστική δράση», επισημαίνει ο ίδιος.

