Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στο Μεξικό, όπου ένας μεταλλωρύχος εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε ζωντανός από πλημμυρισμένη υπόγεια σήραγγα, έπειτα από 14 ημέρες εγκλωβισμού σε βάθος εκατοντάδων μέτρων, σε μια ιστορία επιβίωσης που συγκίνησε τη χώρα.

Ο Francisco Zapata Nájera, 42 ετών, ήταν παγιδευμένος 300 μέτρα κάτω από το έδαφος μετά την κατάρρευση ενός αναχώματος στο χρυσωρυχείο στη βόρεια μεξικανική πολιτεία Σιναλόα.

Βίντεο από τη διάσωση τον δείχνει να στέκεται σε νερό που φτάνει μέχρι τη μέση, λέγοντας στους διασώστες του ότι ποτέ δεν έχασε την πίστη του κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του.

April 9, 2026

🇲🇽 Un minero en México fue rescatado con vida tras pasar 13 días atrapado en una mina inundada en Sinaloa, después de un derrumbe ocurrido a finales de marzo.



➡️ El rescate fue muy complicado debido a la gran cantidad de agua acumulada, por lo que participaron buzos y equipos… pic.twitter.com/2pwxGql2nk April 9, 2026

Η δοκιμασία των εργατών

Η έρευνα συνεχίζεται για έναν ακόμη μεταλλωρύχο που εξακολουθεί να αγνοείται.

Είκοσι πέντε εργάτες βρίσκονταν μέσα στο χρυσωρυχείο όταν το φράγμα τελμάτων -μια δομή που συγκρατεί μεταλλευτικά απόβλητα- έσπασε στις 25 Μαρτίου.

Είκοσι ένας κατάφεραν να βγουν, αλλά τέσσερις παγιδεύτηκαν.

Ο José Alejandro Cástulo διασώθηκε μετά από πέντε ημέρες κάτω από το έδαφος και ένας άλλος μεταλλωρύχος πέθανε, αλλά χρειάστηκαν 13 πλήρεις ημέρες στους διασώστες για να εντοπίσουν τον Francisco Zapata.

Μετά από περισσότερες από 300 ώρες αναζήτησης, οι δύτες εντόπισαν τελικά το αναβόσβημα του φωτός του φακού του μεταλλωρύχου, τον οποίο ο Zapata άνοιγε και έκλεινε για να τους προειδοποιήσει για τη θέση του.

Λόγω της πλημμύρας στη σήραγγα που οδηγούσε στην τοποθεσία του, οι δύτες δεν μπόρεσαν να τον ανασύρουν αμέσως.

Αντίθετα, τον άφησαν πίσω με νερό, κονσέρβες τόνου και ενεργειακές μπάρες – και μια υπόσχεση να επιστρέψουν σύντομα.

Μετά από 20 ακόμη ώρες κατά τις οποίες οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποίησαν αντλίες για να χαμηλώσουν τη στάθμη του νερού στις πλημμυρισμένες σήραγγες, ο Zapata μπόρεσε τελικά να μεταφερθεί στην επιφάνεια.

Τυλιγμένος σε μια ισοθερμική κουβέρτα και καθισμένος σε ένα ηλεκτρικό όχημα, βγήκε από το ορυχείο την Τετάρτη και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου μπόρεσε να επανενωθεί με την οικογένειά του.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι ήταν εξασθενημένος αλλά σταθερός και ότι θα λάβει την απαραίτητη θεραπεία.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ επαίνεσε τον μεξικανικό στρατό και την πίστη και την ανθεκτικότητα του Zapata, οι οποίες, όπως είπε, κατέστησαν δυνατή την «εκπληκτική διάσωση».

