Την αποχώρησή του από την κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Έρικ Σουόλγουελ, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, οι οποίες οδήγησαν σε άμεση κατάρρευση της προεκλογικής του εκστρατείας και στην απώλεια στήριξης από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Η εκστρατεία του Σουόλγουελ κλονίστηκε την Παρασκευή, όταν το CNN και η San Francisco Chronicle δημοσίευσαν ρεπορτάζ με καταγγελίες γυναικών για περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το CNN, τέσσερις γυναίκες κατήγγειλαν διαφορετικές μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης, που κυμαίνονται από αποστολή ακατάλληλων μηνυμάτων και φωτογραφιών έως ανεπιθύμητα φιλιά και αγγίγματα, ενώ σε μία περίπτωση διατυπώθηκε και καταγγελία για βιασμό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε αργά την Παρασκευή, ο Σουόλγουελ χαρακτήρισε τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης «απολύτως ψευδείς».

Hear it directly from me. These allegations are flat false. And I will fight them. pic.twitter.com/bQSlCquD1U April 11, 2026

«Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι τέλειος ή άμεμπτος. Έχω σίγουρα κάνει λάθη κρίσης στο παρελθόν, αλλά αυτά τα λάθη αφορούν εμένα και τη σύζυγό μου και σε εκείνη ζητώ βαθιά συγγνώμη που την έφερα σε αυτή τη θέση», δήλωσε. «Ζητώ επίσης συγγνώμη αν με οποιονδήποτε τρόπο έχετε αμφισβητήσει τη στήριξή σας προς το πρόσωπό μου, αλλά πιστεύω ότι γνωρίζετε ποιος είμαι».

Ο Δημοκρατικός βουλευτής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκλογική αναμέτρηση με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Αναστέλλω την εκστρατεία μου για τη θέση του κυβερνήτη. Στην οικογένειά μου, στο προσωπικό, στους φίλους και στους υποστηρικτές μου, ζητώ συγγνώμη για λάθη κρίσης που έκανα στο παρελθόν. Θα παλέψω τις σοβαρές, ψευδείς κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί — αλλά αυτή είναι δική μου μάχη, όχι μιας προεκλογικής εκστρατείας», ανέφερε.

I am suspending my campaign for Governor.



To my family, staff, friends, and supporters, I am deeply sorry for mistakes in judgment I’ve made in my past.



I will fight the serious, false allegations that have been made — but that’s my fight, not a campaign’s. April 13, 2026

Μέχρι πρότινος, ο Σουόλγουελ θεωρούνταν ένας από τους βασικούς υποψηφίους σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση ενόψει των μη κομματικών προκριματικών εκλογών της 2ας Ιουνίου.

Απώλεια στήριξης από κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, σημαντικοί πολιτικοί σύμμαχοι απέσυραν τη στήριξή τους, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της εκστρατείας του Τζίμι Γκόμεζ, καθώς και οι γερουσιαστές Ρούμπεν Γκαγιέγκο και Άνταμ Σιφ.

Ανεξάρτητη επιτροπή πολιτικής δράσης που τον υποστήριζε ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει τη δραστηριότητά της.

Παραμένει ασαφές αν ο Σουόλγουελ θα διατηρήσει την έδρα του στη Βουλή των Αντιπροσώπων έως τη λήξη της θητείας του τον Ιανουάριο, καθώς αρκετοί Δημοκρατικοί ζητούν την παραίτησή του.

Ο βουλευτής από τη Βιρτζίνια Γιουτζίν Βίντμαν δήλωσε στο CNN ότι «δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή τέτοια συμπεριφορά» και ότι ο Σουόλγουελ «πρέπει να αποχωρήσει».

Η βουλευτής Πραμίλα Τζαγιαπάλ ζήτησε επίσης την αποχώρησή του από την εκλογική διαδικασία, προσθέτοντας ότι θα ψήφιζε υπέρ της αποπομπής τόσο του Σουόλγουελ όσο και του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Τόνι Γκονζάλες από το Τέξας, ο οποίος επίσης ερευνάται για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο παραίτησης του Σουόλγουελ από το Κογκρέσο, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν περισσότερες δηλώσεις όταν οι Δημοκρατικοί επανέλθουν στην Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι στην αναμέτρηση της Καλιφόρνια

Η αποχώρηση Σουόλγουελ μεταβάλλει τις ισορροπίες στην εκλογική μάχη για την Καλιφόρνια, όπου μεταξύ των βασικών Δημοκρατικών υποψηφίων συγκαταλέγονται ο επιχειρηματίας Τομ Στάιερ, η πρώην βουλευτής Κέιτι Πόρτερ, ο πρώην υπουργός Υγείας Ξαβιέ Μπεσέρα και ο πρώην δήμαρχος του Λος Άντζελες Αντόνιο Βιγιαραϊγκόσα.

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, υποψήφιοι είναι ο σερίφης της κομητείας Ρίβερσαϊντ Τσαντ Μπιάνκο και ο πρώην παρουσιαστής του Fox News Στιβ Χίλτον, ο οποίος έχει λάβει τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

