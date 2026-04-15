Τουλάχιστον 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μεγάλη καραμπόλα περίπου 70 οχημάτων, που σημειώθηκε την Τρίτη σε παγωμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Interstate 70, κοντά στο τούνελ Άιζενχαουερ, στο Κολοράντο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας της πολιτείας, από τους 19 τραυματίες, οι οχτώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα άτομο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν το χάος που επικρατούσε στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο.
Δεκάδες αυτοκίνητα και νταλίκες είναι στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, ενώ συντρίμμια παρατηρούνται σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο αποκλείστηκε προσωρινά. Μετά από λίγες ώρες η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
Η Αστυνομία του Κολοράντο διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της καραμπόλας.