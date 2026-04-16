Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 20 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό, σύμφωνα με τις αρχές έκτακτης ανάγκης.

#Televistazo | 🔴 11 muertos y 22 heridos, es el saldo que deja hasta el momento, un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 57, de la vía Cuenca Molleturo.



🚍 Un bus interprovincial que viajaba desde #Azuay a #Guayaquil, cayó a un río y terminó incendiándose.



Las causas… pic.twitter.com/wdGZOglwed April 16, 2026

Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων. «Δυστυχώς, 11 άνθρωποι απεβίωσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU 911.

🚨 #ATENCIÓN | Tragedia en la vía Cuenca-Molleturo. Bus de la Cooperativa San Luis (ruta Cuenca-Guayaquil) cayó al abismo y se incendió en el sector Río Chorro (Km 57).

⚠️ Reporte preliminar: 11 fallecidos y 20 heridos. pic.twitter.com/CjPD4VjVex — Milenium Tvi (@mileniumtvi2) April 16, 2026

Οι είκοσι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορες δομές υγείας στην περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.

Bus cae a un abismo en la vía Cuenca–Molleturo: hay heridos y atrapados.

A las 12:51,el ECU 911 alertó sobre un siniestro en la vía Cuenca-Molleturo.Un bus perdió pista y se volcó.

Bomberos Cuenca,Ministerio de Salud Pública del Ecuador, IESS y Cruz Roja Ecuatoriana se movilizan pic.twitter.com/MoHqmHENkM April 15, 2026

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στα κυριότερα αίτια θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περασμένη χρονιά, στοίχισαν τη ζωή σε 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφτεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.

