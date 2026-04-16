Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 20 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό, σύμφωνα με τις αρχές έκτακτης ανάγκης.
Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων. «Δυστυχώς, 11 άνθρωποι απεβίωσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU 911.
Οι είκοσι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορες δομές υγείας στην περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.
Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στα κυριότερα αίτια θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περασμένη χρονιά, στοίχισαν τη ζωή σε 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφτεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.