Στις προσπάθειες της Τουρκίας να ξεμπλοκάρει το θέμα των F-35, το οποίο σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 που εξακολουθεί να κατέχει η Άγκυρα, αναφέρθηκε στη διάρκεια του Φόρουμ της Αττάλειας, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ.

Ο έμπειρος διπλωμάτης συνέδεσε τις επιδιώξεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, η οποία «διαθέτει S-300 και F-35», όπως είπε, ενώ επέλεξε να μην μιλήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, φοβούμενος πως αν το κάνει… «θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο»!

Ο Τομ Μπάρακ, στάθηκε ξανά στο θέμα των αμερικανικών εξοπλισμών, επαναλαμβάνοντας για ακόμα μία φορά πως αναμένει ότι το θέμα των ρωσικών S-400 μεταξύ Τουρκίας – Ηνωμένων Πολιτειών θα επιλυθεί «σύντομα», ενώ η επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 είναι «θετική από την οπτική του προέδρου μου».

Αναφερθείς στο πως απέκτησε η Τουρκία το σύστημα S-400, δήλωσε ότι «υπήρξε διαφωνία. Δεν ήμασταν πρόθυμοι να τους πουλήσουμε Patriot ή δεν μπορούσαν να αγοράσουν Patriot, αλλά αγόρασαν S-400».

Σε μία προσπάθεια «εκθειασμού» της Άγκυρας, σημείωσε ότι «εκείνη την περίοδο, η Τουρκία ήταν, επίσης, ο δεύτερος μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι τεράστιο. Αν σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό και τι κάνει η Τουρκία για την προστασία της Ευρώπης, είναι εντυπωσιακό. Ήθελαν να συμβάλουν στο πρόγραμμα μαχητικών F-35 Lightning II και, μάλιστα, ήταν εταίρος στην κατασκευή ατράκτων. Όταν αγόρασαν τους S-400, το Κογκρέσο επέβαλε κυρώσεις. Οι κυρώσεις… κατά τη γνώμη μου… δεν λειτουργούν. Η χώρα που υπόκειται σε κυρώσεις γίνεται τόσο έξυπνη, τόσο ευρηματική, που βρίσκει τρόπους να τις παρακάμψει. Αποχώρησαν από το πρόγραμμα των F-35».

Η αναφορά στην Ελλάδα

«Νομίζω ότι θα δείτε το ζήτημα των S-400 να λύνεται σύντομα. Η Ελλάδα ήδη διαθέτει συστήματα αεράμυνας S-300 και μαχητικά F-35», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις για τα F-16 έχουν ξαναμπεί σε τροχιά».

Πρόσθεσε, δε, ότι η πρόοδος των τελευταίων 16 μηνών στις σχέσεις των δύο χωρών (ΗΠΑ-Τουρκίας). ξεπερνά όσα είχαν επιτευχθεί τα προηγούμενα 15 χρόνια, σε επίπεδο προέδρων, υπουργών, υπηρεσιών πληροφοριών, στρατού και επιχειρήσεων.

Συνεχίζοντας, ο Μπάρακ αναφέρθηκε -κατά μία έννοια στα ελληνοτουρκικά- υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα Ελλάδας–Τουρκίας είναι, ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα, ενώ αστειευόμενος πρόσθεσε ότι «δεν θα προσπαθήσω καν να φτάσω εκεί, γιατί θα μου απαγορεύσουν να πάω ξανά στη Μύκονο.»

«Η Τουρκία είναι η μόνη πραγματική οικονομία στην περιοχή»

Ο Μπάρακ χαρακτήρισε την Τουρκία κρίσιμο παράγοντα για την περιφερειακή τάξη. «Η Τουρκία είναι η μόνη πραγματική οικονομία σε αυτή την πολύ περίπλοκη περιοχή. Είναι πραγματικό κράτος: πληθυσμός, πόροι, στρατός», προσθέτοντας ότι «ότι το μοντέλο της παγκόσμιας εφοδιαστικής «just-in-time» αντικαθίσταται από μια λογική «just-in-case» και ότι «όλα—πετρέλαιο, φυσικό αέριο, δεδομένα, υλικά—περνούν από την Τουρκία και τη Συρία».

«Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορείς να τα βάλεις»

Αναφερόμενος στη ρητορική του Ισραήλ, απέρριψε την ιδέα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως «νέο Ιράν».

«Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορείς να τα βάλεις», είπε χαρακτηριστικά σχολιάζοντας ότι τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στο Τελ Αβίβ, τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν αμοιβαίες επεκτατικές αφηγήσεις («Οθωμανική Αυτοκρατορία 2.0» έναντι «Μεγάλου Ισραήλ»), αλλά υποστήριξε ότι η πραγματικότητα θα οδηγήσει σε συνεργασία.

«Το Ισραήλ μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την Τουρκία, όπως με τα ΗΑΕ, όπως η Σαουδική Αραβία μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το Ισραήλ», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η βάση για την ευημερία της περιοχής.

