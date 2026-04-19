Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, παρουσίασε πέντε βασικούς όρους που, όπως είπε, θεωρεί αναγκαίους για την επόμενη φάση μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτει ουσιαστική ισχύ.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Κασέμ περιέγραψε το πλαίσιο που, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η μόνιμη παύση κάθε στρατιωτικής ενέργειας σε ολόκληρο τον Λίβανο από αέρα, ξηρά και θάλασσα, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη έως τα σύνορα, η απελευθέρωση κρατουμένων, η επιστροφή των κατοίκων στις πόλεις και τα χωριά τους και η ανοικοδόμηση με στήριξη από αραβικούς και διεθνείς φορείς, υπό εθνική ευθύνη.

Ο Κάσεμ υποστήριξε ότι το έγγραφο της εκεχειρίας που δημοσιοποιήθηκε από το αμερικανικό ΥΠΕΞ με την έναρξη της 10ήμερης παύσης των εχθροπραξιών την Πέμπτη «δεν έχει πρακτική σημασία» και συνιστά προσβολή για τον Λίβανο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Χεσμπολάχ εμφανίζεται διατεθειμένη να συνεργαστεί σε υψηλό επίπεδο με τις λιβανικές αρχές, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «να ανοίξει μια νέα σελίδα».

Ωστόσο, τόνισε ότι η εκεχειρία προϋποθέτει πλήρη παύση κάθε εχθρικής ενέργειας και από τις δύο πλευρές, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της οργάνωσης παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να απαντήσουν σε ενδεχόμενες παραβιάσεις με αναλογικό τρόπο.

«Η εκεχειρία δεν μπορεί να ισχύει μόνο για τη μία πλευρά. Πρέπει να τηρείται αμοιβαία», ανέφερε.

«Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο της μάχης με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα ανταποκριθούν αναλογικά σε οποιαδήποτε παραβίαση» πρόσθεσε.

