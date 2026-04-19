Το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι είναι ένας «σπουδαίος σύμμαχος» των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, εκφράζοντας έντονο θαυμασμό και επαίνους προς το Ισραήλ.

«Είτε αρέσει στους ανθρώπους το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ένας ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι θαρραλέοι, τολμηροί, πιστοί και έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο σε στιγμές σύγκρουσης και έντασης, το Ισραήλ μάχεται σκληρά και ξέρει πώς να ΝΙΚΑ!» πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, αν και ήρθε λίγο μετά τις κατηγορίες της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

