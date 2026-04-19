Σε τροχιά νέου γύρου διαπραγματεύσεων μπαίνουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με ιρανική αντιπροσωπεία να αναμένεται να φτάσει στο Πακιστάν την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CNN.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ιρανική ομάδα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η ίδια με τον προηγούμενο γύρο επαφών, περιλαμβάνοντας τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Σενάρια για κοινή ανακοίνωση και συνάντηση κορυφής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε μια συμβολική κοινή ανακοίνωση για την παράταση της εκεχειρίας ήδη από την Τετάρτη, εφόσον οι συνομιλίες εξελιχθούν ομαλά.

Σε επόμενο στάδιο, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μετάβασης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισλαμαμπάντ. Σε αυτή την περίπτωση, πηγές κάνουν λόγο για πιθανή παρουσία και του Ιρανού προέδρου, με στόχο μια συνάντηση κορυφής και την υπογραφή κοινής «Διακήρυξης του Ισλαμαμπάντ».

Χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη για τη μετάβαση της αντιπροσωπείας, παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ αποστέλλουν ομάδα για διαπραγματεύσεις αύριο, Δευτέρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως αυτές οι συνομιλίες είναι η τελευταία ευκαιρία για το Ιράν.



Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος γύρος συνομιλιών υψηλού επιπέδου δεν κατέληξε σε συμφωνία, διατηρώντας το χάσμα σε βασικά ζητήματα.

Ο επικείμενος γύρος συνομιλιών θεωρείται κομβικός για την πορεία της κρίσης, καθώς θα κρίνει αν μπορεί να επιτευχθεί έστω προσωρινή αποκλιμάκωση ή αν η ένταση θα οδηγηθεί σε νέα φάση κλιμάκωσης.

