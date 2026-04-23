Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει σε κρυψώνα, με την πρόσβαση σε αυτόν να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ συνεχίζονται οι αναφορές για την κατάσταση της υγείας του. Το δημοσίευμα, που αποδίδεται στους New York Times και αναπαράγεται από το Channel 12 του Ισραήλ, αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ εξακολουθεί να μην έχει εμφανιστεί δημόσια.

Ειδικότερα στο δημοσίευμά του το ισραηλινό μέσο αναφέρει ότι περιβάλλεται κυρίως από ιατρική ομάδα που τον φροντίζει, ενώ στη θεραπεία του εμπλέκονται επίσης ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, καρδιοχειρουργός στο επάγγελμα, καθώς και ο υπουργός Υγείας του Ιράν.

Ανώτατοι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν τον επισκέπτονται, φοβούμενοι ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να τους παρακολουθήσει και έτσι να εντοπίσει τη θέση του.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του, ένα από τα πόδια του Χαμενεΐ έχει χειρουργηθεί τρεις φορές και αναμένεται να του τοποθετηθεί πρόσθετο μέλος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Έχει υποβληθεί και σε επέμβαση στο χέρι, με τη λειτουργικότητά του να επανέρχεται σταδιακά. Το πρόσωπο και τα χείλη του έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, γεγονός που δυσκολεύει την ομιλία του, ενώ αναμένεται να χρειαστεί και πλαστικές επεμβάσεις.

Παρά τα προβλήματα υγείας, αναφέρεται ότι παραμένει διαυγής πνευματικά και συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας, η οποία ασκείται με τρόπο που παραπέμπει σε «διοικητικό συμβούλιο», σε συνεργασία με τους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη απευθύνει μήνυμα μέσω βίντεο προς τον λαό και περιορίζεται σε γραπτές δηλώσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό συμβαίνει επειδή δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ευάλωτος ή να ακουστεί αδύναμος.

Τα μηνύματα προς τον ίδιο μεταφέρονται αποκλειστικά χειρόγραφα, μέσα σε φακέλους, μέσω μια σειρά αγγελιαφόρων που κινούνται σε κεντρικούς και παράδρομους, με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, μέχρι το σημείο όπου κρύβεται. Με τον ίδιο τρόπο επιστρέφουν και οι οδηγίες που δίνει στους συνεργάτες του.

Λόγω της κατάστασής του και των ανησυχιών για την ασφάλειά του, έχει στην πράξη εκχωρήσει ορισμένες αρμοδιότητες σε στρατηγούς, τουλάχιστον προσωρινά. Ωστόσο, στις πολιτικές διεργασίες συμμετέχουν όχι μόνο σκληροπυρηνικά στοιχεία αλλά και μεταρρυθμιστικές τάσεις.

Το δημοσίευμα περιγράφει τους στενούς συνεργάτες του Χαμενεΐ, Χοσεΐν Ταέμπ, Μοχσέν Ρεζαΐ και Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ως το «τρίγωνο ισχύος» στη λήψη αποφάσεων στο Ιράν. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι τέσσερις αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον ως ισότιμους εταίρους και όχι ως υφισταμένους.

Αναφέρεται ότι οι ανώτατοι στρατηγοί των Φρουρών της Επανάστασης αποτελούν τη καθοριστική φωνή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ήταν εκείνοι που έδωσαν εντολή να ακυρωθεί η επίσκεψη της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν αυτή την εβδομάδα, πριν από τον δεύτερο γύρο συνομιλιών, λόγω της διαφωνίας γύρω από το Στενό του Ορμούζ και τον ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ.

«Οι στρατηγοί υποστήριξαν ότι οι συνομιλίες είναι άνευ αντικειμένου, ενώ ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησαν για σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, περίπου 300 δισ. δολάρια, και τόνισαν την ανάγκη άρσης των κυρώσεων», αναφέρει το Channel 12. «Τελικά, επικράτησαν οι στρατηγοί και οι συνομιλίες κατέρρευσαν».

