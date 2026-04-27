«Πυρά» εξαπέλυσε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στον πόλεμο με το Ιράν, αναφέροντας πως «οι ΗΠΑ ταπεινώνονται από τους Φρουρούς της Επανάστασης».

«Οι Ιρανοί είναι προφανώς πολύ ικανοί στις διαπραγματεύσεις — ή μάλλον, πολύ ικανοί στο να μην διαπραγματεύονται — αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδεύουν στο Ισλαμαμπάντ και στη συνέχεια να αποχωρούν χωρίς κανένα αποτέλεσμα», ανέφερε σε ομιλία του σε φοιτητές στην πόλη Μάρσμπεργκ, σύμφωνα με το Reuters.

«Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδίως από αυτούς τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης. Και ελπίζω αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο Μερτς πρόσθεσε ότι δεν διακρίνει ποια στρατηγική εξόδου ακολουθούν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ασκήσει έντονη κριτική στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ επειδή δεν απέστειλαν ναυτικές δυνάμεις για να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«H σύγκρουση κοστίζει στη Γερμανία πολλά χρήματα»

Ο Μερτς επανέλαβε ότι Γερμανοί και Ευρωπαίοι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι μετέφερε απευθείας τη σκεπτικιστική του στάση στον Τραμπ.

«Αν γνώριζα ότι αυτό θα συνεχιζόταν έτσι για πέντε ή έξι εβδομάδες και θα επιδεινωνόταν, θα του το είχα πει ακόμη πιο εμφατικά», δήλωσε, συγκρίνοντας την κατάσταση με προηγούμενους πολέμους των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Επίσης, ο Μερτς ανέφερε ότι είναι σαφές πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν τουλάχιστον εν μέρει ναρκοθετηθεί. «Έχουμε προσφερθεί, και ως Ευρωπαίοι, να στείλουμε γερμανικά ναρκαλιευτικά για να καθαρίσουν τα Στενά, τα οποία προφανώς έχουν ναρκοθετηθεί εν μέρει», είπε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η σύγκρουση κοστίζει στη Γερμανία «πολλά χρήματα, πολλά χρήματα των φορολογουμένων και σημαντικό μέρος της οικονομικής της ισχύος».

