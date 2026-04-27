Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επανέφερε το θέμα του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, στις δηλώσεις που απηύθυνε στην κοινοβουλευτική ομάδα των χριστιανοδημοκρατών CDU/CSU στη γερμανική Βουλή (Bundestag) τη Δευτέρα, σημειώνοντας πως «δεν είναι ζήτημα “αν”. Το ζήτημα είναι πώς διαμορφώνουμε το “πώς” και τα “μέσα”», λίγες μέρες μετά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου.

Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Λευκωσία, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε τους εταίρους να την επισημοποιήσουν σε δομημένο επιχειρησιακό μηχανισμό. «Όλοι συμφωνήσαμε ότι όταν απειλείται η κυριαρχία ενός κράτους μέλους, η απάντηση δεν είναι ένα ερώτημα “αν”, αλλά “πόσο γρήγορα”», είχε δηλώσει την Παρασκευή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι κράτη μέλη θα αποστείλουν συγκεκριμένες ιδέες στην Πρόεδρο της Επιτροπής για το θέμα.

Στις δηλώσεις της προς την CDU/CSU, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι το άρθρο 42.7 είναι ήδη κατοχυρωμένο στις Συνθήκες και υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη σε αμοιβαία συνδρομή. «Δεν είναι ζήτημα “αν”. Το ζήτημα είναι πώς διαμορφώνουμε το “πώς” και τα “μέσα”», ανέφερε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Συνθήκη παραμένει ασαφής ως προς το πότε και ποιος αναλαμβάνει δράση. «Η Συνθήκη δεν είναι σαφής ως προς το πότε και ποιος κάνει τι. Και αυτό είναι το θέμα που επεξεργαζόμαστε εντατικά», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν.

Ωστόσο, η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η Γερμανία μπορεί να συμβάλει με τις αμυντικές της δυνατότητες σε αυτή την κατεύθυνση. «Μέσω του μεγέθους της, της γεωπολιτικής της θέσης στην καρδιά της Ευρώπης και της βιομηχανικής της ισχύος, η Γερμανία, ειδικότερα, παίζει σημαντικό ρόλο. Πρόκειται για την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων και ικανοτήτων, καλύπτοντας κενά. Τόσο βιομηχανικά όσο και στρατιωτικά» σημείωσε. «Από την αεράμυνα, μέχρι την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τον κυβερνοχώρο. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Μόνο τότε θα είμαστε αξιόπιστοι. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να σταθούμε ενωμένοι για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ήπειρό μας» τόνισε, αναφερόμενη και σε μελλοντική συζήτηση επί του θέματος στην εκτελεστική επιτροπή της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Στις ίδιες δηλώσεις, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε και στην ενεργειακή κρίση που προκαλεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. «Από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πληρώσαμε 27 δισ. ευρώ επιπλέον για εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου χωρίς να λάβουμε ούτε ένα επιπλέον μόριο» καυσίμου, δήλωσε, τονίζοντας ότι η βαριά εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα καθιστά την Ευρώπη ευάλωτη. Υποστήριξε τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πυρηνικής, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. «Κάθε κιλοβατώρα ενέργειας που παράγεται εδώ συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα, στην προσιτότητα και επομένως στην ανεξαρτησία της Ευρώπης», ανέφερε.

Στον εμπορικό τομέα, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε τη σύναψη σειράς εμπορικών συμφωνιών τους τελευταίους μήνες. «Μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Mercosur. Μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων υπογράψαμε συμφωνία με την Ινδία και έτσι με 1,4 δισεκατομμύριο ανθρώπους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε και συμφωνία με την Αυστραλία. «Αυτό δίνει στην ΕΕ το μεγαλύτερο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο», είπε.

Αναφορικά με τη μείωση της γραφειοκρατίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε δέκα νομοθετικά πακέτα, γνωστά και ως omnibus, με στόχο εξοικονόμηση 37,5 δισ. ευρώ σε διοικητικό κόστος. «Μιλάμε για 15 δισ. ευρώ κάθε χρόνο», ανέφερε, καλώντας κράτη μέλη και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν την έγκριση των εναπομεινάντων επτά πακέτων.

ΚΥΠΕ