Η παγκόσμια λίστα Forbes για τον Μάιο του 2026 δείχνει νέο ρεκόρ πλούτου, τις αλλαγές στην κορυφή των δισεκατομμυριούχων και την πλήρη αμερικανική κυριαρχία.

Η παγκόσμια κατάταξη κατέγραψε έντονες μεταβολές, λόγω της ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών, με τις περιουσίες να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και να σημειώνονται αλλαγές στην κορυφή. Πρόκειται για μία σύνθεση που κυριαρχείται αποκλειστικά από Αμερικανούς επιχειρηματίες.

Forbes: Οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο

Η παγκόσμια κατάταξη των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο σημείωσε σημαντικές αλλαγές τον Μάιο του 2026, λόγω της ισχυρής απόδοσης των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σύμφωνα με το Forbes, η άνοδος του S&P 500 (9%) και του Nasdaq (15%) κατά τη διάρκεια του Απριλίου αύξησε τον συνολικό πλούτο των 10 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο στα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια μηνιαία αύξηση 260 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Θέσεις 10-7: Walmart, Nvidia και τεχνολογικοί κολοσσοί

Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, η λίστα με τους 10 κορυφαίους δισεκατομμυριούχους αποτελείται εξ ολοκλήρου από Αμερικανούς μετά την αποχώρηση του Μπερνάρ Αρνό. Επιπλέον, ο Λάρι Πέιτζ έφτασε σε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο τρίτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθώντας τον Έλον Μασκ και τον Λάρι Έλισον.

Τζιμ Γουόλτον – Καθαρή αξία: 147 δισ. δολάρια

Ο νεότερος γιος του ιδρυτή της Walmart επέστρεψε στην πρώτη δεκάδα μετά την άνοδο της μετοχής της εταιρείας, η οποία σημείωσε αύξηση περίπου 6% τον τελευταίο μήνα. Διετέλεσε πρόεδρος του ομίλου Arvest Bank και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Walmart για περισσότερο από μια δεκαετία, πριν παραδώσει τα ηνία στον γιο του το 2016.

Ρομπ Γουόλτον – Καθαρή αξία: 150 δισ. δολάρια

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Τζιμ Γουόλτον παραμένει μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Υπήρξε πρόεδρος της Walmart έως το 2015 και συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό έλεγχο μέσω της οικογενειακής συμμετοχής.

Γένσεν Χουάνγκ – Καθαρή αξία: 173 δισ. δολάρια

Ο συνιδρυτής της Nvidia σημείωσε άνοδο 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη μετοχή της εταιρείας να ενισχύεται κατά 14%, λόγω της ισχυρής ζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μάικλ Ντελ – Καθαρή αξία: 177 δισ. δολάρια

Η περιουσία του αυξήθηκε κατά 34 δισεκατομμύρια δολάρια, με άνοδο 27% στις μετοχές της Dell Technologies και θετικές επιδόσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Λάρι Έλισον – Καθαρή αξία: 205 δισ. δολάρια

Η περιουσία του Έλισον συνδέεται με την Oracle και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εμπλέκεται και σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο των media.

Μαρκ Ζάκερμπεργκ – Καθαρή αξία: 210 δισ. δολάρια

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta πρόσθεσε 14 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο μήνα, με ισχυρή παρουσία σε Facebook, Instagram και WhatsApp.

Τζεφ Μπέζος – Καθαρή αξία: 272 δισ. δολάρια

Ο Τζεφ Μπέζος αύξησε την περιουσία του κατά 49 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της ανόδου της μετοχής της Amazon κατά 27%.

Σεργκέι Μπριν – Καθαρή αξία: 289 δισ. δολάρια

Ο συνιδρυτής της Google ανέβηκε στην τρίτη θέση, με άνοδο 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στην ισχυρή πορεία της Alphabet.

Λάρι Πέιτζ – Καθαρή αξία: 313 δισ. δολάρια

Ο άλλος συνιδρυτής της Google σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο του μήνα, με αύξηση 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έλον Μασκ – Καθαρή αξία: 782 δισ. δολάρια

Ο Έλον Μασκ παραμένει στην κορυφή, παρά τη μείωση της περιουσίας του κατά 35 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω αναθεώρησης της αποτίμησης της SpaceX.

Τα βασικά στοιχεία της κατάταξης

Η λίστα αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα στη δημιουργία πλούτου, με εταιρείες όπως Alphabet, Amazon και Nvidia να οδηγούν τις αυξήσεις.

Το όριο εισόδου στο top 10 ανέβηκε στα 147 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η αποχώρηση του Μπερνάρ Αρνό σηματοδότησε την πλήρη αμερικανική κυριαρχία στην κορυφαία δεκάδα.

