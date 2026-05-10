Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είχε νέα διά ζώσης συνάντηση με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, την ώρα που παραμένουν τα ερωτήματα για την υγεία του και το πού βρίσκεται, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάρτιο.

Ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRIB και το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, συναντήθηκε με τον υποστράτηγο Αλί Αμπντολαχί, διοικητή του στρατιωτικού επιτελείου, ο οποίος τον ενημέρωσε για την «ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν».

Ο Χαμενεΐ, όπως μεταδίδουν τα δύο πρακτορεία, εξήρε τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και ανακοίνωσε «νέα μέτρα» και «πορεία συνέχισης των μέτρων» για την ισχυρή αντιμετώπιση των εχθρών, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες ή βίντεο από τη συνάντηση.

Ο Αμπντολαχί φέρεται να δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα και ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα όπλα για την αντιμετώπιση «εχθρικών ενεργειών από τους αμερικανοσιωνιστές εχθρούς».

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι σε περίπτωση «στρατηγικού λάθους, επιθετικής ενέργειας ή επίθεσης», η απάντηση θα είναι «γρήγορη, σφοδρή και δυναμική».

Η συνάντηση αυτή είναι η δεύτερη που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες. Είχε προηγηθεί δήλωση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι είχε συνομιλία δυόμισι ωρών με τον Χαμενεΐ, χωρίς όμως να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκε.

Οι αναφορές έρχονται σε συνέχεια των εκτιμήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής του Ιράν και πιθανότατα συμβάλλει στον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

